Palmeiras x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Em um dos maiores dérbis do século, Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (06/8), às 21h30, no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida de ida terminou com vitória do Timão por 1 a 0, na Neo Química Arena. Assim, para avançar às quartas, o Verdão precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Um triunfo alviverde por um gol leva a decisão para os pênaltis.

A Voz do Essporte já está de prontidão para acompanhar este grande clássico, ao vivo, a partir de 19h, com um quarteto da pesada. Cesar Tavares está escalado na narração. Comentarista nota 10, João Miguel Lotufo o acompanha. Já a reportagem fica sob a responsabilidade de uma dupla de craques: Rogério Souza e Luiz Gaspar.

