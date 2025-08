João Pedro volta aos treinos no Grêmio e Cuéllar pode retornar contra o Sport

O Grêmio passa a ter esperança de contar com o retorno de dois jogadores nos próximos compromissos: o meio-campista Cuéllar e o lateral-direito João Pedro. O colombiano é quem está mais próximo das condições físicas ideais e deve estar apto para entrar em campo no próximo jogo contra o Sport, no próximo domingo (10). Já o defensor provavelmente estará disponível no embate contra o Atlético ou contra o Ceará.

O volante demonstra ter evoluído fisicamente depois de se recuperar de uma lesão muscular de primeiro grau na coxa direita. Ele teve o problema durante um processo personalizado para acelerar o crescimento de sua parte física. Assim, Cuéllar tem o acompanhamento do preparador físico Rogério Dias. Assim, o jogador também retornou aos trabalhos com bola junto ao elenco nos últimos dias.

A comissão técnica ainda não definiu se o meio-campista será relacionado para o embate contra o adversário pernambucano. Os próximos dias serão cruciais para o treinador Mano Menezes tomar uma decisão. Inclusive, o colombiano não entra em campo há quase três meses pelo Grêmio. A última vez que ele atuou foi no empate com o Atlético Grau, pela fase de grupos da Sul-Americana, no dia 7 de maio. Desde que fechou com o Tricolor no começo do ano, o colombiano soma 13 jogos.

Lateral titular do Grêmio perto do retorno

Com relação a João Pedro, o lateral recebeu aval do departamento médico para voltar aos treinamentos com o grupo nesta semana, no CT Luiz Carvalho. Como são pouco mais de dois meses sem atuar, ele precisa aprimorar sua parte física. Ou seja, dificilmente será opção para enfrentar o Sport, no próximo domingo (10). A tendência é de que esteja à disposição para as rodadas seguintes do Brasileirão, quando encarará o Galo e o Vozão. João Pedro, que se tornou dono da posição, teve uma fratura no tornozelo esquerdo no final de maio e precisou passar por cirurgia.

Tal cenário é uma expectativa de que haja uma amenização da crise na lateral direita do Tricolor gaúcho. Isso porque João Lucas, que tinha voltado a entrar em campo na derrota para o Fluminense depois de dois meses, sofreu nova lesão muscular, dessa vez de segundo grau na coxa esquerda. A terceira alternativa era Igor Serrote, que recentemente foi vendido ao futebol árabe e não faz mais parte do elenco gremista.

A solução vinha sendo improvisar o zagueiro Gustavo Martins na lateral direita. Entretanto, o jogador também está entregue ao departamento médico. Com isso, nos últimos jogos, o comandante utilizou o meio-campista Camilo na posição e continua com a preferência para ser o titular contra o Sport. Ronald e Edenilson, que também são volantes ,seriam as outras alternativas.

O Tricolor encara o Sport, pela 19ª rodada do Brasileirão, às 20h30, na Arena.

