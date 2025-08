Benfica vence o Nice e fica perto dos playoffs da Champions

O Benfica deu um passo importante para chegar aos playoffs da Champions, o último mata-mata antes da fase de liga da maior competição de clubes do futebol europeu. Nesta quarta-feira (6), o time português venceu o Nice por 2 a 0, na França, pelo jogo de ida da 3ª fase preliminar da competição.

Jogando no Allianz Riviera, o Benfica controlou as ações ao longo da partida e soube atacar nos momentos certos. Ivanovic abriu o placar, e Florentino, com um golaço, ampliou. Ambos os gols saíram na segunda etapa e garantiram uma vitória importante para as ambições do clube.

O meio-campista Ríos, ex-Palmeiras, foi titular e teve boa atuação com a camisa do Benfica.

Com o resultado, o time português pode até perder por um gol de diferença no jogo da volta, no Estádio da Luz, em Lisboa, que ainda assim avança para a próxima fase. A classificação vale vaga no playoff final antes da fase de liga da Champions.

