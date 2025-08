Torcida do São Paulo confiante antes de decisão na Copa do Brasil

A torcida do São Paulo tomou conta dos arredores da Ligga Arena, em Curitiba, na tarde desta quarta-feira (6), horas antes do duelo decisivo contra o Athletico pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Em clima de empolgação e confiança, os tricolores acreditam na classificação para as quartas de final, embalada pelo bom momento da equipe no Campeonato Brasileiro.

Desde a chegada do técnico Hernán Crespo, o São Paulo venceu quatro partidas seguidas no Brasileirão, recuperando o desempenho e o moral do elenco. Esse momento positivo animou os torcedores, que marcaram presença em bom número na capital paranaense.

“Agora que deu uma tranquilizada no Brasileirão, podemos priorizar a Copa do Brasil. Vai chegar a disputa da Libertadores também. O resultado no primeiro jogo poderia ser melhor, mas estou confiante. Além disso, estamos em alta desde a chegada do Crespo e acredito que o São Paulo vença por 3 a 0”, disse Luiz, torcedor do clube paulista.

“A expectativa é boa. A torcida do Athletico está pessimista e eles não vivem um bom momento. Acho que o São Paulo vence por 2 a 0. Não dá para descuidar do Brasileiro, mas conquistar uma Copa nesta temporada seria ótimo”, explicou Diego, outro torcedor tricolor em Curitiba.

O Tricolor venceu o jogo de ida por 2 a 1, no Morumbis, e entra em campo com a vantagem do empate para garantir a vaga na próxima fase. Por fim, a partida de volta acontece às 19h30, na Ligga Arena, e promete clima de decisão.

