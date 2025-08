Alisson, goleiro da Seleção, revela que faz graduação em Teologia

Alisson opta por se aprofundar no estudo bíblico - (crédito: Foto: Reprodução/CBF TV)

Alisson, goleiro da Seleção Brasileira, já coloca em prática seus planos para iniciar uma nova fase da sua vida depois de se aposentar dos gramados. O arqueiro relatou, em entrevista à revista “Quem”, que começou a graduação em Teologia ao lado da esposa no período em que esteve ausente dos gramados. Assim, ele justificou a decisão de realizar um maior aprofundamento no segmento religioso.

“O impactante na minha vida foi ter uma experiência com a palavra de Deus, com as Escrituras, e foi esse caminho assim que nos direcionou a estudar Teologia. A gente chegou assim a estudar Teologia. Cada vez que a gente estuda, a gente aprende mais, e é algo que nos traz mais sede, mais fome de conhecer mais sobre Deus.”

O arqueiro também frisou que sofreu uma contaminação do mundo esportivo e indicou os benefícios e os prejuízos deste ambiente.

“Fui muito corrompido assim pelo meio que eu convivia. O futebol traz várias coisas boas para gente, que são coisas lícitas, mas também traz muitas coisas erradas, pela cultura em si que nós temos no nosso país. Eu fui muito abençoado pela vida da Natália assim nesse sentido de ter um redirecionamento”, complementou.

Desfalque no Liverpool e prestígio na Seleção

Alisson não integrou a delegação do Liverpool durante a pré-temporada por questões pessoais. O goleiro esteve presente na primeira convocação da Seleção Brasileira feita pelo novo técnico Carlo Ancelotti. Inclusive, ele foi o titular da meta nos jogos contra o Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Apesar de ser ausência na preparação dos Reds e ainda ser o começo da temporada europeia, a expectativa é de que o arqueiro também esteja na próxima convocação, que ocorre no fim de agosto. Os compromissos seguintes da Seleção Brasileira são contra Chile e Bolívia, nos dias 4 e 9 de setembro, respectivamente, também pelas Eliminatórias.

