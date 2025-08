Fluminense x Brasil de Farroupilha: onde assistir, escalações e arbitragem

Na sequência da terceira fase da Copa do Brasil de futebol feminino, o Fluminense mede forças com o Brasil de Farroupilha, em Moça Bonita, nesta quinta-feira (7), às 15h (de Brasília).

Dessa forma, de um lado, o Tricolor entra na terceira fase, enquanto a equipe gaúcha está desde o início. Será, portanto, um confronto único para saber quem avança à próxima fase do torneio. Diferente das outras edições, os confrontos e mandos de campo de todas as etapas serão decididos por meio de sorteio

Onde assistir

O confronto desta quinta-feira (7) terá a transmissão da FluTV.

Como chega o Fluminense

O Tricolor passou por mudanças após o encerramento do Brasileirão Feminino. Afinal, o técnico Hoffmann Tulio deixou o comando da equipe para a chegada de Saulo Silva. Além disso, o time tentará confirmar o favoritismo com a presença da goleira Cláudia, que foi campeã da Copa América com a Seleção Brasileira. O Flu conta com a experiência da dupla de ataque Cacau e Chú

“Sabemos que por ser mata-mata é uma competição muito difícil, pois não tem espaço para erros, então sabemos da importância de estarmos preparadas e sempre em busca do nosso objetivo, que é a vitória. Precisamos pensar sempre jogo a jogo, já que não sabemos quem podemos enfrentar na próxima fase, então temos que estar muito focadas e preparadas para o que vier”, explicou a camisa 9..

Como chega o Brasil de Farroupilha

O Rubro-verde disputou as duas primeiras fases. Assim, avançou após eliminar Toledo-PR e o Itacoatiara, após um empate por 1 a 1 nos acréscimos e uma disputa de pênaltis. Por fim, uma das principais destaques da equipe gaúcha é a atacante Lorena, de 21 anos, que estufou a rede do Internacional na estreia do Gauchão.

FLUMINENSE X BRASIL DE FARROUPILHA

Terceira fase da Copa do Brasil feminina 2025

Data e horário: 07/8/2025, às 15h (de Brasília)

Local: Moça Bonita, Rio de Janeiro (RJ)

FLUMINENSE: Cláudia; Karina, Yasmin, Cotrim e Sorriso; Claudinha, Paloma e Lurdinha; Torre, Carioca e Chú. Técnico: Saulo Silva.

BRASIL FARROUPILHA: Gaby; Tawany, Alissa, Andressa Kreski e Rayssa; Maju, Marcela e Andressa Ramos; Emmily Karla, Gabizinha e Lorena. Técnico: Leonardo Antunes.

Árbitro: Gleika Oliveira Pinheiro (PA)

Assistentes: Ana Vitória Trindade Ferreira (RJ) e Naiara Mendes Tavares (RJ)

