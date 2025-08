Vasco x CSA: onde assistir, escalações e arbitragem

Chegou a hora de descobrirmos os oito quadrifinalistas da Copa do Brasil. Após seis jogos nesta quarta-feira (6/8), outras duas partidas nesta quinta (7/8) decidem todos os classificados. Uma destas é entre Vasco e CSA, às 20h (de Brasília), em noite que promete muitas emoções em São Januário.

Afinal, em crise, o Cruz-Maltino espera o Caldeirão lotado para buscar a primeira vitória em quase dois meses. O adversário? Um CSA destemido, que chega com moral após segurar o empate em casa, por 0 a 0, mantendo-se vivo por vaga histórica nas quartas.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do SporTV pela TV fechada e pelo Premiere no sistema de Pay-per-view.

Como chega o Vasco

Já são sete jogos sem vitórias para o time de Fernando Diniz. Dessa forma, a partida contra o CSA toma contornos dramáticos para o Gigante da Colina. Em delicada situação financeira, um triunfo não representaria apenas a manutenção do sonho do título da Copa do Brasil, mas também um respiro. Afinal, o Vasco embolsaria cerca de R$ 3,6 milhões em caso de classificação às quartas.

Para este jogo, Diniz voltará a contar com Léo Jardim e Paulo Henrique, que cumpriram suspensão contra o Mirassol, no último sábado (2/8), pelo Brasileirão. Na ocasião, Daniel Fuzato e Puma Rodríguez, respectivamente, ocuparam seus lugares. João Victor, no entanto, recebeu vermelho na ida contra o CSA e, por isso, fica fora por suspensão.

Coutinho, que atuou cerca de 30 minutos em Maceió ao voltar de lesão, foi titular contra o Mirassol, o que indica que ele pode seguir entre os 11. David, então, deve continuar no banco, com Nuno Moreira e Rayan atuando ao lado do camisa 10.

Como chega o CSA

O Azulão se recuperou após sequência ruim e encerrou um jejum de cinco jogos sem vencer na Série C, no fim de semana, ao fazer 2 a 1 no Botafogo-PB. A partida representava a reestreia do técnico Márcio Fernandes no torneio nacional. Com o triunfo, o time subiu posições e ficou na oitava posição após 15 rodadas. O objetivo principal do CSA no ano, aliás, é o acesso à Série B.

A equipe que viajou ao Rio de Janeiro contou com Baianinho, que sofreu um problema no tornozelo esquerdo no compromisso contra o Botafogo. No entanto, ele não deve ser titular, já que o volante Silas deve ganhar a vaga para atuar no meio-campo.

Como o jogo de ida terminou empatado, o vencedor desta quinta garante vaga nas quartas de final. Se o empate persistir, porém, a decisão sairá nos pênaltis.

VASCO (0) x (0) CSA

Oitavas de final da Copa do Brasil-2025 – Volta

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: quinta-feira, 7/08/2025, às 20h (de Brasília)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Mauricio Lemos, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

CSA: Gabriel Félix; Felipe Albuquerque, Islan, Betão e Enzo; Camacho, Gustavo Nicola, Silas e Luciano Naninho; Guilherme Cachoeira e Tiago Marques. Técnico: Márcio Fernandes.

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

