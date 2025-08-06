Milan anuncia Ardon Jashari e bate recorde na janela italiana

O Milan confirmou a contratação de Ardon Jashari, volante suíço de 23 anos que estava no Club Brugge. O acordo foi fechado por 34 milhões de euros (R$ 218 milhões), com possibilidade de mais 4,5 milhões de euros em bônus, segundo a imprensa italiana. O nome era um dos pedidos do técnico Massimiliano Allegri, que começa a reformular o elenco para a temporada 2025/26.

LEIA MAIS: Liverpool considera alternativa a Isak e segue ativo no mercado

Jashari se torna a contratação mais cara do Campeonato Italiano até agora, superando a chegada de Francisco Conceição à Juventus, que custou 32 milhões de euros (R% 205 milhões).

O novo reforço já está em Milão. Ele desembarcou na cidade na terça-feira, assinou contrato até 2030, e o Milan fez a apresentação oficial do novo reforço.

Dessa maneira, o suíço começa os treinos nesta quinta-feira em Milanello e vai vestir a camisa 30.

Coming to a Serie A pitch near you ????‍????#WelcomeJashari pic.twitter.com/D7caBb2p9D — AC Milan (@acmilan) August 6, 2025

“Chego muito motivado e com muita vontade de ajudar. Além disso, jogar pelo Milan é um sonho e vou dar tudo desde o primeiro treino”, afirmou o jogador aos canais oficiais do clube.

Por fim, om a chegada de Jashari, o Milan já soma 74 milhões de euros (R$ 474 milhões) investidos em reforços nesta janela. O Milan também fechou com Modric (sem custos, após deixar o Real Madrid), Ricci (ex-Torino, por 23 milhões de euros) e Estupiñán (ex-Brighton, por 17 milhões de euros).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.