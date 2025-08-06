Atlético elimina o Flamengo, nos pênaltis, e vai às quartas da Copa do Brasil

Em um jogo emocionante, o Atlético está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, eliminando o Flamengo. O clássico desta quarta-feira, 6/8, na Arena MRV, casa do Galo, recebeu público de 38.873. O Flamengo dominou o primeiro tempo, quando abriu o placar com Cebolinha e desperdiçou pelo menos três boas chances de ampliar. Na etapa final, o Fla recuou, e só deu Galo. Mas o goleiro Rossi brilhou com grandes defesas salvando o Flamengo. Com o placar de 1 a 0 no tempo normal, a decisão foi para os pênaltis (na ida,no Rio, Galo 1 a0). Nas penalidades, Rossi defendeu uma. Everson também, Wallace Yan isolou e o goleiro do Galo fez o gol da classificação. Galo 4 a 3.

Com a classificação, o Atlético vai à forra da derrota na final da Copa do Brasil-2024 para o mesmo Flamengo e ainda abocanha mais R$ 4,3 milhões em premiação.

Ótimo primeiro tempo do Flamengo

O Flamengo, com uma escalção nova, atawue quase alternativo, fez um ótimo primeiro tempo. Com o Atlético muito retrancado, tentando sustentar a vantagem obtida no jogo de ida, o Rubro-Negro teve total domínio da posse de bola (acima dos 60%) e ótimas incursões pelos flancos, com Plata pela direita e Cebolinha pela esquerda. Assim, criou oportunidades claras, como um chute de Pedro que passou perto, aos 13 minutos. O gol saiu quando Plata rolou para a entrada de Cebolinha na área. O atacante driblou Nathan Silva, que ficou no chão, e tocou com categoria na saída de Everson: 1 a 0.

Com a vantagem, o Fla seguiu em cima e quase ampliou em quatro momentos: Cebolinha em cobrança de falta, Everton Araújo finalizando após bela troca de passes com Plata e Wallace Yan, Pedro em uma finalização de virada que passou raspando, e novamente Cebolinha, aproveitando um erro de Everson e quase marcando. O Galo, no primeiro tempo, pouco produziu ofensivamente. Ficou restrito a chutes de Hulk — apenas um com perigo — e uma finalização de Scarpa nos acréscimos. Foi para o intervalo perdendo por 1 a 0, e no lucro.

Atlético melhor no segundo tempo. Mas a bola não entra

O Galo, com Saravia no lugar de Natanael na lateral esquerda, voltou melhor para o segundo tempo. E, em um chute de Scarpa aos sete minutos, acertou a trave de Rossi. O Flamengo perdeu força ofensiva e parou de fazer a marcação alta. Com isso, o Atlético passou a dominar as ações e teve pelo menos outras duas oportunidades claríssimas para empatar. Primeiro, em um chute de Arana que Rossi salvou, e no rebote Hulk tentou de letra, mas o goleiro rubro-negro fez outra grande defesa. Depois, Cuello arriscou de fora da área e novamente Rossi apareceu bem para defender — sendo o grande protagonista do Fla na etapa final.

Aos 36 minutos, Samuel Lino — que havia entrado pouco antes — tentou o chute, e Wallace Yan, com o gol vazio, cabeceou mal. Era gol certo. Nos minutos finais, o Flamengo se concentrou na defesa, segurando a pressão do Atlético. Sem novas alterações no placar, a decisão foi para os pênaltis. Um fato curioso marcou a reta final da partida: o profissional que se fantasia de mascote do Galo, o “Galo Doido”, após correr e agitar a torcida o jogo inteiro, sentiu uma lesão e precisou sair para os vestiários. Nas penalidades, melhor para o

Nos pênaltis

Para o Flamengo: Arrascaeta, Jorginho e Saul acertaram; Everson defendeu a cobrança de Samuel Lino. Wallace Yan isolou

Para o Atlético: Hulk, Scarpa, Igor Gomes e Everson acertaram; Rossi defendeu a cobrança de Junior Alonso.

ATLÉTICO 0X1 FLAMENGO (Atlético 4 a 3 nos pênaltis)

Copa do Brasil – Oitavas de final (Volta)

Data: 6/8/2025,

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Público: 38.83

Renda: R$4.481.572,52

Gol: Cebolinha, 20’/1ºT (0-1)

ATLÉTICO: Everson; Natanael (Sarávia, Intervalo), Lyanco , Junior Alonso e Arana (Dudu, 29’/2ºT); Gabriel Menino (Igor Gomes, 17’/2ºT), Alan Franco e Gustavo Scarpa; Rony (Biel, 24’/2ºT), Hulk e Cuello (Alexsander, 29’/2ºT). Técnico: Cuca

FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Evertton Araújo e Jorginho; Plata (Saul, 20’/2ºT), Wallace Yan e Cebolinha (Samuel Lino, 12’/2ºT); Pedro (Arrascaeta, 20’/2ºT). Técnico: Filipe Luís

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Rafael da Silva Alves (RS)

VAR: Wagner Reway (SC)

Cartões amarelos: Lyanco, Cuello (ATL); Pedro (FLA)

Cartões vermelhos:

