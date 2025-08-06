Santiago Moreno se recusa jogar e aumenta pressão por saída

Alvo do Fluminense, Santiago Moreno se recusou a entrar em campo pelo Portland Timbers na partida contra o América do México, pela Leagues Cup. Afinal, o jogador está insatisfeito com a demora do clube americano para concluir a negociação com o Tricolor das Laranjeiras.

O atacante colombiano já manifestou a vontade de sair. Aliás, Santiago Moreno tinha um acordo com o Portland Timbers de que ele seria negociado caso uma proposta vantajosa fosse apresentada. O Fluminense, portanto, apresentou a oferta nos moldes desejados.

Contudo, a atitude do jogador não repercutiu bem. O Portland Timbers tratou o caso como “indesculpável”. Além disso, o clube ainda ressaltou que não há acordo pela saída do colombiano.

“O meio-campista Santiago Moreno falhou em se apresentar para a partida de hoje à noite. Não há acordo para a transferência do jogador e a ausência é considerada indesculpável. O clube está em contato com a Major League Soccer em relação a ausência”, disse o clube.

O Fluminense tem um acerto com Santiago Moreno, mas ainda aguarda a liberação do Portland Timbers. Além do atacante colombiano, o Tricolor também já encaminhou a contratação do meia Lucho Acosta, do Dallas FC.

