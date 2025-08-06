Bahia empata com Retrô e avança às quartas da Copa do Brasil

O Bahia está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (6), o Tricolor ficou no empate sem gols diante do Retrô, na Arena Pernambuco, pelo jogo de volta das oitavas de final.
Após triunfo por 3 a 2 no jogo de ida, em Salvador, o Bahia precisava somente de um empate para se classificar. Já o Retrô buscava uma vitória por um gol de diferença, para levar a disputa para os pênaltis, ou por dois, ou mais gols para se classificar no tempo normal.
Dessa maneira, o Esquadrão de Aço chega pela 10ª vez a uma fase de quartas de final da Copa do Brasil. Antes, o time alcançou essa fase em: 1989, 1990, 1999, 2002, 2012, 2018, 2019, 2023 e 2024. Contudo, o clube nunca conseguiu passar para a semifinal.
Por outro lado, o Retrô, fundado em 2016, chegou pela primeira vez às oitavas de final da Copa do Brasil. Com sua melhor campanha na história, o time se despede em sua sétima participação no torneio. Assim, o time agora terá foco total na recuperação na Série C, onde é o atual penúltimo colocado, na zona de rebaixamento.
O jogo
O primeiro tempo foi sonolento na Arena Pernambuco. O Bahia controlou as ações da partida, teve mais posse de bola, mas não conseguiu ser incisivo no ataque. A única grande chance veio já nos acréscimos, com Lucho Rodriguez finalizando cruzamento na pequena área para grande defesa de Volpi. Enquanto o Retrô, apesar de ser dominado, também teve chance de abrir o placar. Quando Fialho soltou uma bomba, para ótima defesa de Ronaldo.
Na volta do intervalo, o cenário esteve parecido e o Bahia desperdiçou algumas oportunidades de buscar a vitória. Na melhor delas, Jean Lucas aproveitou boa jogada de William José, mirou o ângulo, mas acertou a trave do Retrô.
RETRÔ 0X0 BAHIA
Jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2025
Data e horário: 6/8/2025, às 19h30
Local: Arena Pernambuco, Recife (PE)
Público: 2.913 mil torcedores.
Renda: R$ 39.560,00
RETRÔ: Fabian Volpi; Danilo (Eduardo, 30’/2ºT), Robson, Rayan Ribeiro e Salomão; Richard Franco, Gledson, Diego Guerra (Felipe Ferreira, 27’/2ºT) e Iba Ly; Tales (Júnior Fialho, 9’/1ºT) (Mike, 21’/2ºT) e Vagner Love (Mascote, no intervalo). Técnico: Itamar Schülle.
BAHIA: Ronaldo; Santiago Arias, Gabriel Xavier, David Duarte e Luciano Juba; Caio Alexandre (Rezende, 30’/2ºT), Jean Lucas, Kayky (Tiago, 39’/2ºT) e Everton Ribeiro (Michel Araújo, 15’/2ºT) e Cauly (Ademir 15’/2ºT); Lucho Rodríguez (William José, 30’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni.
Árbitro: Matheus Delgado Candancan (SP)
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Daniel Luis Marques (SP)
VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)
Cartões amarelos: Richard Franco, Vagner Love (RET); David Duarte, Michel Araújo (BAH)
