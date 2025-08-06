Davide Ancelotti destaca ‘jogo inteligente’ do Botafogo em classificação

O Botafogo está de volta às quartas de final da Copa do Brasil após oito anos. O fim da sina é motivo de celebração por parte do técnico Davide Ancelotti, porém, o mais importante foi a postura do time no 1 a 0 sobre o Bragantino, placar que carimbou a vaga do Mais Tradicional, no duelo de volta das oitavas de final, nesta quarta-feira (6), em Bragança Paulista.

“O jogo começou com aquele gol anulado pelo VAR. Tivemos sorte. Depois, controlamos bem o adversário, como fizemos no Nilton Santos. Conseguimos anular Jhon Jhon, que era muito importante para eles. Na segunda etapa, tínhamos noção que encontraríamos algum jogador nosso livre. Soubemos fazer o jogo direto. Fizemos um jogo inteligente, como tinha que ser. Não tivemos posse de bola, mas controlamos o adversário.

O técnico italiano ainda elogiou o Red Bull Bragantino.

“Time bem organizado, bem treinado e que sabe fazer a pressão alta. Nos cria dificuldades e ataca com muitos jogadores, com os laterais subindo muito. Uma equipe jovem e com muita energia.

O Botafogo despacha o Bragantino com um 3 a 0 no agregado. A CBF definirá, por sorteio, o adversário do Mais Tradicional nas quartas de final.

