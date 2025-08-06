Everson afirma que eliminar o Flamengo é motivo de felicidade para o Atlético

O goleiro Everson brilhou e garantiu a classificação do Atlético na Copa do Brasil diante do Flamengo, nesta quarta-feira (06), na Arena MRV. No gol, sua principal função, evitou a eliminação no tempo normal e, nas penalidades, converteu sua cobrança.

O jogo foi difícil. O Flamengo devolveu o placar de 1 a 0 no tempo regulamentar — Everton Cebolinha marcou o único gol da partida e levou a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, Samuel Lino e Wallace Yan desperdiçaram para o Rubro-Negro, enquanto Junior Alonso errou pelo lado do Galo. Foi então que Everson apareceu: defendeu uma das penalidades e, na última batida, marcou o gol da classificação. Vitória atleticana por 4 a 3.

VEJA: Atlético elimina o Flamengo, nos pênaltis, e vai às quartas da Copa do Brasil

“A gente saiu muito mais fortalecido de mais uma decisão por pênaltis, como foi na Sul-Americana. Eliminar o atual campeão, o melhor elenco do país, que era o favorito nesse confronto, é motivo de muita felicidade. Fico feliz por ter contribuído, por pegar mais um pênalti, por cobrar a quinta penalidade e ajudar minha equipe a passar de fase, o que era muito importante para a gente no ano”, disse Everson após o jogo.

Atlético de Everson busca o Tri da Copa do Brasil

Campeão em 2014 e novamente em 2021, já com Everson no elenco, o Atlético agora busca o tricampeonato. No caminho, eliminou justamente o atual vencedor do torneio, que o havia derrotado na final do ano passado na Arena MRV.

