Flamengo sofre a segunda queda em 2025 e abre caminho para o pior

Flamengo vence o Atlético nos 90 minutos, perde nos pênaltis e está fora da Copa do Brasil - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

A segunda eliminação do Flamengo em 2025 – a primeira foi o vexame no Mundial – chegou. Agora na Copa do Brasil. Nenhuma surpresa. O time, com Filipe Luis, está em decadência faz tempo. Até que hoje não jogou mal. Até venceu a partida nos 90 minutos. Por 1 a 0, que foi insuficiente. Nos pênaltis, um desastre total, com dois erros em cinco cobranças.

O problema é que o Flamengo não é mais decisivo, não transmite confiança, e como já foi dito, a possibilidade de um terremoto no futebol rubro-negro está próxima. Em breve cairá na tabela do Brasileiro e na Libertadores, quando terá um confronto parecido com o de hoje: adversário gigante, fazendo a volta fora de casa.

Na realidade, quem não tem interferência na coisa também não tem muito o que criticar, pois não tem poder para tal, e só ocorrerão mudanças, em larga escala, após os fracassos. Mais um mês e meio e terminou a temporada.

Bom primeiro tempo

O Flamengo surpreendeu, travando o Atlético desde o começo, embora tenha encontrado dificuldades, dada a qualidade do adversário, que entrou com a vantagem mínima. A propósito, essa, ao contrário do que era previsível, foi um dos problemas do time da casa, que, ao que parece, acreditou que o visitante avançaria demais e deixaria espaços na zaga, o que não ocorreu, tanto que todas as finalizações do Alvinegro acabaram sendo de fora da área.

Na realidade, houve equilíbrio nas tentativas reais de gol, duas com Pedro, uma com Hulk e outra com Gustavo Scarpa. Mas quem colocou a bola na rede, após troca de passes entre Plata e Éverton Cebolinha, foi o Flamengo, aos 20 minutos, quando o ponta driblou Natanael na marca do pênalti, e tocou para dentro: 1 a 0. O fato é que o placar, até ali, não deixava nenhuma das equipes tranqüilas, pois levava a decisão para a cal.

Flamengo em ritmo de…cautela

O time carioca retornou mais cauteloso, o que permitia ao Atlético ganhar terreno, e ameaçar pressão. Aos sete, Gustavo Scarpa acertou o travessão. Em seguida, Lyanco agarrou Wallace Yan, mas não recebeu o vermelho… E começaram as mudanças. Filipe Luis lançou Samuel Lino, Saúl e Arrascaeta, para diminuir o ritmo do time preto e branco, mas o problema é que não bastava ao Flamengo – e nem ao adversário – o resultado do campo.

Aos 15 e 28, Hulk desperdiçou dois rebotes de Rossi. A equipe rubro-negra não acertava os contra-ataques e o Atlético continuou mexendo, com o objetivo de ampliar o poder ofensivo. No descuido, o time da casa quase levou um gol de Wallace Yan, livre, na pequena área. Não pode perder chance desas em decisão. E a pressão mineira passou a revezar com tentativas esporádicas de ataque do Flamengo. Mas a coisa caminhou para os pênaltis.

Quando Rossi defendeu o chute de Júnior Alonso, até que o Rubro-Negro esteve perto da classificação. Mas as cobranças de um atleta que acabar de voltar ao Brasil, e que é apenas razoável, e de um novato, sem experiência para momentos decisivos, e que errara uma cabeçada que liquidaria o confronto, levaram à eliminação.

O Flamengo que se cuide. Não será fácil ganhar do Mirassol no Maracanã com esse futebol de dezenas de toques, pouquíssimos gols, e rara inspiração.

Vexame no Mundial, quando tombou de quatro e queda na Copa do Brasil. E disseram que o Flamengo ia ganhar tudo 2025…

