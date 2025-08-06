Cuca vibra com classificação do Atlético, enaltece time, mas lamenta derrota no tempo normal

O técnico Cuca celebrou a classificação do Atlético nesta quarta-feira (06), após o time mineiro eliminar o Flamengo em jogo decidido nas penalidades máximas. No tempo normal, Everton Cebolinha marcou e devolveu o placar construído pelos mineiros no Maracanã: 1 a 0.

Cuca também comentou as entradas de Natanael e Arana entre os titulares. No entanto, os dois saíram durante o segundo tempo. O lateral-direito teve uma atuação ruim, enquanto o lateral-esquerdo fez uma partida discreta. Gustavo Scarpa encerrou o confronto jogando pela esquerda.

VEJA: Atlético elimina o Flamengo, nos pênaltis, e vai às quartas da Copa do Brasil

“Tenho por obrigação entender o que é melhor. E com o Arana a gente se fortalece. Ele joga na posição, entrega o que um lateral oferece, não é improviso. Com ele 100% fisicamente, temos que aproveitar. E ainda tínhamos um plano B: se ele saísse, colocávamos o Scarpa, como já fizemos em outros jogos. Se eu começasse com o Scarpa e colocasse o Arana depois, talvez ele não se adaptasse ao ritmo. Desde o primeiro minuto, a adaptação se torna mais fácil, e foi isso que pensamos ao escalar o Arana”, explicou.

Cuca vibra com classificação do Atlético, mas lamenta derrota na Arena MRV

Antes de comemorar a vaga, Cuca admitiu que ficou chateado com a derrota no tempo normal. O time tinha a vantagem e perdeu com o gol do Flamengo, precisando das cobranças de pênalti e do brilho de Everson para avançar.

“Fiquei chateado com a derrota no tempo normal, mas a classificação é o mais importante. Estou muito feliz, embora tenhamos perdido um jogo em casa. Poderíamos ter empatado e garantido a vaga direto. Porém, se analisarmos os três jogos e dividirmos em seis tempos, dois em cada partida, jogamos de forma relativamente equilibrada com o Flamengo. Cada equipe seguiu sua proposta: eles com mais posse de bola, nós mais defensivos e apostando no contra-ataque”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook