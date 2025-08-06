CRB x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

CRB e Cruzeiro decidem, nesta quinta-feira (07), uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, empate sem gols no Mineirão. Agora, quem vencer avança. Em caso de novo empate, a classificação será definida nos pênaltis. A partida começa às 21h (de Brasília), no estádio Rei Pelé, em Maceió.

Onde assistir

A Amazon Prime transmite a partida ao vivo.

Como chega o CRB

Na Série B, o time comandado por Eduardo Barroca ocupa a 12ª colocação e faz campanha modesta. No entanto, na Copa do Brasil, a equipe vive boa fase e já eliminou o Santos, ex-clube de Neymar. Agora, tenta tirar outro gigante do caminho. No ataque, a dúvida está entre Mikael e Breno Herculano — este último marcou dois gols na derrota para a Chapecoense e foi o destaque da equipe.

Como chega o Cruzeiro

Comandado por Leonardo Jardim, o Cruzeiro vive ótimo momento na temporada. No entanto, não conseguiu vencer em casa e agora precisa do resultado positivo fora para seguir na competição. A equipe conta com a grande fase de Kaio Jorge e Matheus Pereira. Já Gabigol, que oscila desde que chegou ao clube, deve compor o ataque. Hexacampeão da Copa do Brasil, o time mineiro busca o sétimo título.

CRB X CRUZEIRO

Jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2025

Data e horário: 7/8/2025, às 21h

Local: Rei Pelé – Maceio, Alagoas

CRB: Matheus Albino;Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão e Léo Campos; Higor Meritão, Gegê e Danielzinho; Thiaguinho, Douglas Baggio e Mikael (Breno Herculano). Técnico: Eduardo Barroca

CRUZEIRO: Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Christian, Matheus Pereira, Eduardo e Gabriel; Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Neuza Ines Back (SP)

VAR: Braulio da Silva Machado (SC)

