Corinthians dá show no Allianz e elimina Palmeiras na Copa do Brasil

O Corinthians venceu o Palmeiras por 2 a 0 no Allianz Parque e está nas quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, 6/8, pela volta das oitavas, o Timão mostrou bom futebol e ainda foi beneficiado com a expulsão de Aníbal Moreno, aos 14 do primeiro tempo. Aproveitando os erros do Verdão, marcou com seus defensores: abriu o placar com o lateral-esquerdo Bidu e, no segundo tempo, ampliou com o zagueiro Gustavo Henrique. No fim, o Verdão teve outro expulso, Emiliano Martinez.E aiu sob vaias. Assim, o Corinthians sai 100% do mata-mata (afinal, na ida, venceu por 1 a 0).
Esta foi a primeira vez que o Timão bateu o maior rival em mata-mata de competição nacional. De quebra, embolsa a premiação de R$ 4,3 milhões. Enfim, segue vivo em busca do tetra na competição: ganhou em 1995, 2002 e 2009.
Tensão desde o início
O jogo começou quente, com lances duros de ambas as equipes e a comissão técnica do Palmeiras pressionando a arbitragem de Anderson Daronco (persona non grata para o Verdão). Por causa de reclamações, logo aos quatro minutos, o auxiliar de Abel Ferreira, Vitor Castanheira, levou amarelo.
O Corinthians estava bem postado e quase marcou aos seis minutos. Weverton fez duas grandes defesas, salvando o Palmeiras em chutes de Garro e Bidu.
Com um a mais, Corinthians na frente
Aos 14, o palmeirense Aníbal Moreno foi expulso por dar uma cabeçada em Martínez, quando o Verdão estava no ataque para um escanteio. Mesmo com um a menos, o Palmeiras, precisando da vitória, seguiu no ataque, quase sempre buscando Vitor Roque, mas cedia espaços — e, em um deles, Depay obrigou Weverton a grande defesa. Isso fez o Palmeiras se preocupar mais na defesa. E o Timão cresceu. Aos 32, Gustavo Gómez salvou em cima da linha. Mas, aos 41, quando o Timão já não tinha Depay em campo (saiu machucado), não teve jeito. Após escanteio pela direita cobrado por Garro, Raniele escorou para Bidu ajeitar e tocar sem chance para Weverton. Assim, o Timão fazia 1 a 0 e ampliava a sua vantagem no mata-mata.
Corinthians amplia e vai às quartas
No segundo tempo, o Corinthians chegou a levar alguns sustos. Mas, aos 15, ampliou — de novo em lance de bola parada. Garro cobrou falta na área e Gustavo Henrique deu uma cabeçada certeira: 2 a 0. Abel Ferreira, irritado e já sem o auxiliar João Martins (expulso ainda no fim do primeiro tempo), colocou o time para a frente com substituições ofensivas. Mas não tinha mais jeito. Precisando fazer três gols e com menos de 25 minutos para isso, não teve sucesso. Mas o que se viu foi um Palmeiras nervoso, com os jogadores fazendo faltas feias nos corintianos e o juiz Daronco poupando nos cartões, mas expulsando o outro auxiliar Vitor Castanheira e, no fim, Emilano Martínez, deixando o Verdão com nove. Enfim, o Corinthians eliminou o maior rival em mata-mata nacional pela primeira vez na história.
PALMEIRAS 0X2 CORINTHIANS
Copa do Brasil – Oitavas de final (volta)
Data: 6/8/2025
Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)
Público: 41.468
Renda: R$ 4.475.692,60
Gols: Bidu, 42’/1ºT (0-1); Gustavo Henrique, 15’/2ºT (0-2)
PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gómez, Micael e Piquerez; Lucas Evangelista (Felipe Anderson, 24’/2ºT), Moreno e Maurício (Raphael Veiga, 24’/2ºT); Ramón Sosa, Facundo Torres (Emiliano Martínez, Intervalo) e Vitor Roque (Flaco López, Intervalo). Técnico: Abel Ferreira.
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angilieri, 37’/2ºT); José Martínez (Charles, 37’/2ºT), Raniele, Carrillo (Breno Bidon, 6’/2ºT) e Rodrigo Garro; Memphis Depay (Romero, 45’/1ºT) e Yuri Alberto (Talles Magno, 37’/2ºT). Técnico: Dorival Júnior.
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Michael Stanislau (RS)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Cartões amarelos: Giay, Maurício, Flaco López (PAL); Raniele, Yuri Alberto, Garro, Breno Bidon (COR)
Cartões vermelhos: Anibal Moreno (PAL, 14’/1ºT); Emiliano Martínez (PAL, 51’/2ºT ).Alem deles, os auxiliares palmeirenses João Martins e Vitor Castanheira
