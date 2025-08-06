Crespo evita falar de arbitragem em eliminação e se mostra preocupado com lesão de Arboleda

O técnico Hernán Crespo comentou sobre a eliminação do São Paulo para o Athletico, no jogo de volta da Copa do Brasil, na Ligga Arena, nesta quarta-feira (068), pela Copa do Brasil.

Em coletiva após o jogo, o treinador não comentou muito sobre a decisão da arbitragem na jogada que resultou na expulsão do goleiro Rafael, mas que o lance era fácil de se analisar e que o cartão mudou todo o jogo.

“Não quero falar da arbitragem, sinceramente não posso falar se foi falta ou se não foi. Mas posso falar que o cartão vermelho mudou todo o jogo e mudou aquilo que a gente podia pensar e fazer. Perguntei ao Rafael e ele disse que não tocou”. Disse o técnico

Apesar da frustação, o comandante do time em tom positivo, destacou a bravura do grupo.

“Foi dinâmico, acontecem coisas que a gente não pode controlar. A ideia era cobrir o espaço, mas eles chegaram ao gol. Ninguém gosta da eliminação, mas vi um time que lutou e batalhou”, completou.

Hernán informou sobre a lesão de Arboleda e se mostrou preocupado, já que o zagueiro deixou o campo sentindo dores na anterior da coxa esquerda.

“Estou muito mais preocupado com a lesão do Arboleda do que com a eliminação”, disse, indicando que a recuperação do defensor é prioridade nos próximos dias”.

Próximos passos do São Paulo

O São Paulo agora vira a chave para o Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será no sábado, às 18h30, contra o Vitória, no MorumBis. A comissão técnica estuda preservar alguns titulares visando o jogo da próxima terça-feira, quando o Tricolor enfrenta o Atlético Nacional pela ida das oitavas da Libertadores, na Colômbia.

