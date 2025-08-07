Canobbio exalta postura do Fluminense em classificação

Canobbio fez o gol da classificação do Fluminense às quartas de final da Copa do Brasil - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Herói da classificação do Fluminense na Copa do Brasil, o atacante Canobbio exaltou a postura do time na eliminatória contra o Internacional. O uruguaio, que marcou o primeiro gol da partida após falha da defesa gaúcha, elogiou a maturidade tática da equipe e celebrou a vaga nas quartas de final.

“Feliz pelo desempenho e classificação do time. Sabíamos que era um jogo de 180 minutos. Fizemos um jogo muito bom taticamente. A Copa do Brasil, assim como copas internacionais, são muito importante para nós e sabemos jogar”, disse Canobbio.

O jogo foi truncado. No primeiro tempo, nenhuma finalização na direção do gol. Contudo, a emoção ficou para a etapa final. Canobbio abriu o placar no primeiro minuto, enquanto o Internacional empatou aos 19, de pênalti — Fábio chegou a defender a primeira tentativa de Alan Patrick, mas a cobrança voltou e ele aproveitou a segunda tentativa.

Contratado no início deste ano por R$ 37 milhões, Canobbio soma 31 jogos, seis gols e duas assistências pelo Fluminense. O uruguaio, no entanto, não marcava desde 11 de maio, quando marcou na derrota para o Atlético, na Arena MRV, pelo Brasileirão.

Com a vitória, o Fluminense embolsou mais R$ 4,7 milhões pela classificação às quartas de final. O Tricolor volta a campo no próximo sábado (9), às 21h (de Brasília), contra o Bahia, na Fonte Nova, pela 19ª rodada do Brasileirão.

