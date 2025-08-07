‘Não fomos campeões ainda’, alerta Gustavo Henrique após a classificação no Dérbi

Gustavo Henrique foi um dos heróis da classificação do Corinthians na Copa do Brasil. O zagueiro marcou um dos gols na vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras. O jogo decisivo, nesta quarta-feira (6), foi no Allianz Parque. Apesar da grande euforia pela vaga, o defensor pregou humildade em sua entrevista. Ele, inclusive, pediu para o time manter o foco total. ‘Passamos de fase, mas não fomos campeões ainda’, disse.

O Corinthians, de fato, teve uma noite de gala na casa de seu maior rival. O time venceu o Dérbi com gols de Matheus Bidu e do próprio Gustavo Henrique. Com o resultado, o Timão avançou com autoridade para as quartas de final. No placar agregado das duas partidas, a equipe superou o Palmeiras por 3 a 0.

Para Gustavo Henrique, a força mental do grupo foi, sem dúvida, o grande segredo do sucesso. O zagueiro também destacou o respeito como um fator primordial para a vitória:

“O mental foi o diferencial. Sabíamos que seria um confronto muito equilibrado, o primeiro de tudo foi o respeito que tivemos por eles. O Palmeiras teve um expulso, isso ajudou muito o nosso jogo, mas mesmo assim eles não desistiram”.

Gustavo Henrique exalta desempenho contra o Palmeiras

O defensor, desse modo, exaltou o impressionante retrospecto defensivo do time no clássico. Em quatro jogos disputados contra o Palmeiras no ano, o Corinthians não sofreu um gol sequer.

“Nos preparamos muito para esse jogo, nosso maior rival. Quatro jogos nesse ano, ficamos os quatro sem tomar gol. Continuar trabalhando”, comemorou o zagueiro.

Por fim, apesar da grande vitória, o jogador pediu para o time manter os pés no chão. Ele sabe que a temporada ainda tem grandes e difíceis desafios pela frente. A comemoração, segundo ele, precisa ser bastante contida.

“Passamos de fase, mas não fomos campeões ainda. Temos que trabalhar muito”, finalizou Gustavo Henrique, com seriedade.

