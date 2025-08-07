Filipe Luís tira culpa de Wallace Yan por eliminação, e cita cobranças no Flamengo

O técnico Filipe Luís elogiou a atuação do Flamengo na Arena MRV. Mesmo com a eliminação nos pênaltis, o comandante destacou o desempenho do time. No tempo normal, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0, com gol de Cebolinha, mas acabou eliminado após Samuel Lino e Wallace Yan desperdiçarem suas cobranças.

Nas penalidades, o Flamengo perdeu por 4 a 3 e deixou a Copa do Brasil ainda nas oitavas de final. Com isso, não defenderá o título conquistado em 2024, justamente contra o Atlético-MG.

VEJA: Atlético elimina o Flamengo, nos pênaltis, e vai às quartas da Copa do Brasil

“Eram os jogadores que melhor batiam e estavam mais confiantes para cobrar. Eu mesmo já errei pênalti me sentindo muito confiante. Pênalti é assim, a linha entre vitória e derrota é muito fina. Só posso dizer que tenho orgulho dos jogadores que tiveram coragem de pegar a bola e bater”, disse Filipe, ao comentar sobre Yan.

“Ele tem muita personalidade. Não se esconde e encara qualquer adversário. Virou alvo, mas Lyanco não é santo, Everson e Hulk também não. Eles provocam, entram nas provocações. No futebol de alto nível, ninguém quer perder. É assim mesmo, desde que não haja violência. Os dois times queriam vencer. O Atlético-MG levou a melhor. Wallace fez uma grande partida e executou bem o plano de jogo. Ele tem personalidade e muito futuro” analisou o técnico.

Cobranças no Flamengo

Eliminado da Copa do Brasil, o Flamengo segue vivo na Libertadores, onde enfrentará o Internacional, e também lidera o Brasileirão com 37 pontos em 17 rodadas. Filipe encerrou falando sobre as críticas da torcida:

“Me desculpem, mas nossa obrigação é trabalhar ao máximo e dar a vida pelo Flamengo. Ganhar não está sob nosso controle. Ninguém controla, nem eu, nem o Abel (Ferreira), nem o Cuca, nem o (Leonardo) Jardim. Nossa missão é colocar o Flamengo como prioridade e entregar tudo por esse escudo. O elenco nos dá condições de brigar por títulos. Esse grupo vai lutar até o fim. Tenho fé e total confiança nesses jogadores. Confio minha vida a eles e acredito que faremos uma grande temporada”, concluiu.

