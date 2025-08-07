Dorival revela estratégia do Corinthians no Dérbi: ‘Nos preocupamos com detalhes’

O técnico Dorival Júnior revelou o segredo da vitória do Corinthians no Dérbi. Após o triunfo por 2 a 0 sobre o Palmeiras, ele destacou a minuciosa preparação. O jogo aconteceu na noite de quarta-feira (6), pela Copa do Brasil. Segundo o treinador, o grande foco nos detalhes foi o diferencial para a equipe. “Nos preocupamos com detalhes, preparamos a equipe nessas duas últimas semanas”, disse o comandante.

Os dois gols do Corinthians, de fato, surgiram de lances de bola parada. O treinador, então, exaltou o trabalho feito nos treinamentos para este fundamento. Para ele, a dedicação a esse tipo de jogada foi crucial para o resultado.

“Foram dois gols de bola parada que fizeram com que destravássemos a partida. Fico muito feliz”, explicou Dorival Júnior aos jornalistas.

O Palmeiras, inclusive, teve um jogador expulso logo no início da partida. Dorival, contudo, admitiu que, paradoxalmente, a equipe sentiu uma quebra de ritmo.

“Quando aconteceu a expulsão, por incrível que pareça, tivemos uma quebra no posicionamento”, analisou. “No intervalo, buscamos correções… melhoramos muito”, completou o técnico.

A classificação, segundo o treinador, pode indicar uma nova e importante fase. Ele acredita que o Corinthians está começando a achar um novo rumo na temporada:

“Estamos começando a encontrar um caminho um pouquinho diferente. É um momento muito difícil que estamos atravessando (…) lá dentro estamos resolvendo tudo com os atletas.”

Por fim, com a vitória, o Corinthians avançou para as quartas de final. O time agora aguarda o sorteio para conhecer seu próximo adversário na copa. O foco, no entanto, já se volta para o Campeonato Brasileiro. O Timão, enfim, enfrenta o Juventude na próxima segunda-feira (11), fora de casa.

