Campeonato Português 2025/26: favoritos, surpresas e mais

Vai começar a temporada 2025/26 do Campeonato Português. A Primeira Liga, também conhecida como Liga Portugal Betclic, terá início nesta sexta-feira (8), às 16h15 (de Brasília), com a partida entre Casa Pia e Sporting. Afinal, os Leões são os atuais bicampeões e, por isso, vão fazer o jogo de abertura da competição.

Na temporada 2024/25, o Sporting sagrou-se campeão português pela 21ª vez na história. Pelo segundo ano consecutivo, os Leões superaram os rivais Benfica e Porto, os maiores campeões do país. Contudo, não terão vida fácil para defender o cinturão. Afinal, perderam o principal jogador: o centroavante Viktor Gyökeres, que acertou com o Arsenal, da Inglaterra.

Sporting tenta encontrar vida sem Gyökeres

Atual bicampeão, o Sporting terá que encontrar vida sem Viktor Gyökeres. O clube negociou o centroavante sueco com o Arsenal por cerca de 63 milhões de euros (R$ 411,6 milhões) fixos, além de outros 10 milhões de euros (R$ 65,3 milhões) em bônus. Por outro lado, trouxe o colombiano Luís Suárez, do Almería, da Espanha. Contudo, ainda existe a incerteza se ele entregará o mesmo desempenho.

A situação do Sporting poderia ter sido pior se também tivesse perdido o jovem ponta-direita Geovany Quenda. O jogador, de 17 anos, foi contratado pelo Chelsea, da Inglaterra, por cerca de 45 milhões de euros (R$ 280,8 milhões). Contudo, ele só vai se juntar aos Blues em julho de 2026, quando completará 18 anos. Portanto, a joia permanece nos Leões para a próxima temporada.

Além disso, o Sporting conseguiu manter a base do sistema defensivo, com nomes importantes como os zagueiros Gonçalo Inácio, Ousmane Diomande e Zeno Debast, e o lateral-direito Iván Fresneda. Jogadores cobiçados no mercado, mas que permaneceram nos Leões para a próxima temporada em busca do tricampeonato português.

Benfica e Porto investem pesado

A dinastia do Sporting tem incomodado os maiores campeões do país. Assim, Benfica e Porto investiram pesado com o intuito de competir e derrubar o domínio dos Leões em Portugal. O time de Lisboa, por exemplo, foi responsável pelas duas contratações mais caras do futebol português na temporada: o volante Richard Ríos, ex-Palmeiras, por cerca de R$ 195 milhões, e o centroavante croata Franjo Ivanovic.

Entre os três gigantes, o Benfica foi quem movimentou mais saídas. Ao todo, foram 14. Contudo, lucrou menos do que Sporting e Porto. Em meio as chegadas de Ríos e outros, os Águias perderam nomes importantes com o lateral-esquerdo Álvaro Carreras, negociado com o Real Madrid, da Espanha, por R$ 318,4 milhões. Para o seu lugar, chegou Samuel Dahl, que estava na Roma, da Itália.

Já o Porto, por sua vez, resolveu fazer uma reformulação após a pífia participação no Mundial de Clubes, onde caiu na fase de grupos — e sem vencer. Assim, movimentou o mercado com 11 saídas e 14 chegadas. Ao todo, os Dragões embolsaram R$ 474,6 milhões em vendas e gastaram R$ 564,3 milhões em contratações.

Entre as saídas relevantes, o Porto vendeu o ponta-direita Francisco Conceição para a Juventus por R$ 203,8 milhões, assim como o lateral-direito João Mário por R$ 80,2 milhões. A dupla negociada com a Velha Senhora representou mais da metade do montante recebido em vendas de jogadores nesta janela.

Por outro lado, chegaram nomes relevantes como o centroavante dinamarquês Victor Froholdt, que estava no Copenhagen, da Dinamarca, por R$ 127,3 milhões. Outra contratação importante foi o meia espanhol Gabri Veiga, por R$ 95,5 milhões. O meio-campista estava no Al-Ahli, da Arábia Saudita. Por fim, os Dragões também mudaram o comando e serão treinados por Francesco Farioli, ex-Ajax, da Holanda.

Possíveis surpresas

Não há dúvidas de que a disputa pelo título deve ficar entre Sporting, Benfica e Porto, como de costume. Afinal, o título só não ficou com o trio duas vezes na história: Belenenses, em 1945/46, e Boavista, na temporada 2000/01. Contudo, a briga por uma vaga nas eliminatórias da Liga Europa e Liga Conferência pode ser agitada.

O Braga é o principal favorito na corrida por fora do título. Na última temporada, por exemplo, terminou em quarto lugar, a cinco pontos atrás do Porto. O clube se movimentou com as chegadas de nomes como o centroavante Pau Víctor, do Barcelona, por R$ 76,4 milhões. Ao todo, investiu R$ 181,9 milhões em reforços. Atrás somente do trio Sporting, Benfica e Porto.

Abaixo, Famalicão e Vitória de Guimarães podem animar a disputa pelas vagas nas eliminatórias da Liga Europa e Liga Conferência. A dupla, aliás, possui elencos avaliados em cerca de R$ 318,4 milhões — bem distante do Braga com seus R$ 1,1 bilhão. Mas o favoritismo, sem dúvidas, é do Braga.

