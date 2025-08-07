Corinthians provoca Palmeiras nas redes após classificação. Veja as melhores!

Após vencer o Palmeiras por 2 a 0, nesta quarta-feira (6), no Allianz Parque, e garantir vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, o Corinthians usou suas redes sociais para zombar do rival e celebrar a classificação com tom provocativo.

Uma das publicações mais comentadas foi uma montagem fazendo referência ao sistema de metrô de São Paulo. O clube alvinegro alterou o nome da estação “Palmeiras-Barra Funda” para “Corinthians Barra Funda”. Afinal, o Timão venceu os dois jogos eliminatórios contra o Verdão, no Allianz Parque.

Temos uma nova baldeação na Linha-3 Vermelha do Metrô, Fiel. ???? O acesso está LIBERADO para as quartas de final da Copa do Brasil. ????#PaiDoAno#VaiCorinthians pic.twitter.com/mJlnmrfwn1 — Corinthians (@Corinthians) August 7, 2025

Outra zoação ficou por conta da brincadeira ”Pai do ano”, que o Corinthians lançou, após vencer o Palmeiras novamente em um mata-mata. Lembrando que o Timão conquistou o Paulistão em cima do arquirrival neste ano.

DNA confirmado! ??#PaiDoAno#VaiCorinthians pic.twitter.com/BltLedeIGT — Corinthians (@Corinthians) August 7, 2025

Aliás, a zoeira nas redes veio embalada pela grande atuação em campo. Afinal, depois de vencer o jogo de ida por 1 a 0, com gol de Memphis Depay na Neo Química Arena, o Timão voltou a se impor no duelo da volta e ampliou a vantagem com gols de Matheus Bidu e Gustavo Henrique, em pleno Allianz Parque.

De Pay, eles realmente entendem. Nós também. ???? Abra já a sua conta digital do Corinthians Bmg, o Banco Oficial do Timão: https://t.co/YR4zJp2495#PaiDoAno #VaiCorinthians #CorinthiansBmg https://t.co/UGxExCdSyf — Corinthians (@Corinthians) August 7, 2025

Com o placar agregado de 3 a 0, o Corinthians segue vivo na luta pelo título e deixa o rival fora da competição. Além disso, aumentou a tensão entre torcedores palmeirenses, que protestaram duramente contra o elenco, a diretoria e o técnico Abel Ferreira logo após o apito final.

A classificação também traz alívio ao time comandado por Dorival Júnior, que vinha sendo cobrado por uma melhora de desempenho. O avanço diante do maior rival reforça o respaldo ao trabalho do treinador no comando do Timão.

