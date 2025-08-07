Santos acerta empréstimo de Zanocelo para time da Série A

Depois de confirmar o retorno do meia Vina, o Ceará acertou mais um reforço para a sequência da temporada: o volante Zanocelo, que chega por empréstimo do Santos. O jogador, que já defendeu o rival Fortaleza em 2023, volta ao futebol cearense após passagem pela Europa.

No Leão, Zanocelo disputou 12 partidas e marcou um gol antes de se transferir para o Estoril Praia, de Portugal. Ele permaneceu na Europa até meados de 2025. Por lá, fez 46 jogos e anotou três gols.

Sem espaço no Santos, o volante recebeu a informação pela comissão técnica de Cleber Xavier que não estava nos planos para o restante do ano e ficou livre para buscar novo destino. Assim, o Ceará surgiu como oportunidade, e o acordo foi selado por empréstimo.

No elenco alvinegro, Zanocelo disputará posição com Lucas Lima, Fernando Sobral, Dieguinho, Lourenço e Richardson. A diretoria do Vozão, no entanto, segue ativa no mercado e ainda busca dois pontas e um centroavante para encorpar o elenco.

Assim, a chegada de Zanocelo representa mais uma tentativa do Ceará de fortalecer o meio de campo na briga por objetivos na temporada. Especialmente com jogadores experientes e já adaptados ao futebol nordestino.

