Palmeiras busca solução para evitar primeiro ano sem títulos na era Abel

Pelo segundo ano consecutivo, o Palmeiras se despediu da Copa do Brasil ainda nas oitavas de final. A queda desta vez, diante do maior rival e com derrota nas duas partidas do confronto, ampliou a pressão sobre o elenco, a diretoria e o técnico Abel Ferreira, que atravessa seu maior período sem títulos desde que chegou ao clube.

Na última quarta-feira (06/8), o Verdão foi superado por 2 a 0 pelo Corinthians, no Allianz Parque, completando o revés no Dérbi após a derrota por 1 a 0 na ida. Eliminado em casa e diante da torcida, o Palmeiras foi alvo de vaias, protestos e faixas ofensivas. Abel Ferreira, Leila Pereira, Anderson Barros e os jogadores foram duramente criticados.

Aliás, a situação contrasta com a eliminação para o Flamengo no ano passado, quando, apesar da desclassificação, o desempenho diante dos cariocas havia sido aplaudido. Desta vez, o ambiente é de forte insatisfação, a poucos dias do início do mata-mata da Conmebol Libertadores.

“Temos uma Libertadores que temos condições de caminhar muito bem. Não podemos acreditar que está tudo errado. Existe, sim, uma falta de sintonia nesse processo e nós vamos nos encontrar” afirmou o diretor de futebol Anderson Barros, em tentativa de amenizar o clima.

Abel vive ‘seca’ de conquistas no Palmeiras

Desde que assumiu o comando em 2020, Abel Ferreira nunca passou tanto tempo sem conquistar títulos. A última taça foi o Campeonato Paulista de 2024. De lá para cá, o Palmeiras foi vice-campeão estadual (também diante do Corinthians), eliminado nas quartas do Mundial de Clubes e, agora, nas oitavas da Copa do Brasil.

Em 2025, o clube investiu aproximadamente R$ 550 milhões em contratações e iniciou uma profunda reformulação no elenco, apostando em juventude e novas peças. A resposta em campo, no entanto, vem sendo aquém do esperado, e o risco de terminar a temporada sem títulos é real . Algo inédito na gestão de Abel. Mesmo assim, o técnico mantém o discurso de resiliência.

“Eu disse aos jogadores: a fogueira está aí a arder. Acredito que muita gente queira continuar a colocar lenha, mas vamos continuar fazendo o que sempre fizemos. É uma equipe jovem, mas com maturidade também. Nosso intuito é tirar esse potencial”, disse o treinador após o clássico.

Assim, o Palmeiras agora tenta reagir rapidamente. No domingo, recebe o Ceará pelo Campeonato Brasileiro, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque. Contudo, na próxima quinta-feira (14/8), inicia sua caminhada nas oitavas de final da Libertadores, enfrentando o Universitario, no Peru.

