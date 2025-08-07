Mãe de Rony passa mal, e jogador deixa Arena MRV às pressas após classificação do Atlético-MG

A classificação do Atlético-MG às quartas de final da Copa do Brasil ficou marcada por uma situação extracampo envolvendo o atacante Rony. Isso porque o jogador precisou deixar a Arena MRV às pressas, na noite da última quarta-feira (06), após tomar conhecimento que sua mãe, Raimunda Barbosa, havia passado mal durante as disputas de pênaltis. O Alvinegro avançou à próxima fase do torneio ao superar o Flamengo por 4 a 3 nas penalidades.

O atleta recebeu a notícia pouco depois da vitória e, não à toa, sequer participou das entrevistas na zona mista. De acordo com a ‘Rádio Itatiaia’, Rony comunicou à imprensa que se retiraria imediatamente da Arena MRV para prestar assistência à mãe — informação ainda não confirmada pela assessoria do clube.

Ainda segundo informações, o atacante estava com uma expressão visivelmente tensa e permaneceu por pouquíssimo tempo no vestiário após a partida. Não há qualquer atualização sobre o estado de saúde de Raimunda até o momento, tampouco informações nos perfis oficiais do atleta, de familiares ou do clube.

Até o momento desta matéria, na manhã de quinta-feira (07), não havia informações adicionais sobre o estado de saúde de Raimunda.

Atlético-MG vence com dose de sofrimento

O nervosismo de Raimunda torna-se ainda mais compreensível se analisado todo contexto da partida. Já que o duelo se encaminhou aos pênaltis, então é sabido que os mineiros perderam por um gol de diferença para os cariocas — que saíram na frente com gol de Cebolinha, na etapa inicial. Aliás, o primeiro tempo gerou preocupações ao time de Cuca.

Mandantes do confronto e com vantagem do jogo de ida, os mineiros iniciaram o confronto tensos, como se tivessem que reverter o placar. Já o Flamengo se mostrava à vontade e aplicava forte pressão aos alvinegros, com recompensa aos 21 minutos dos pés de Cebolinha.

A etapa final, porém, se apresentou distinta à primeira e via-se um Atlético mais aberto, intenso e perigoso. O duelo prosseguiu assim, com as equipes buscando o gol salvador, até o fim e se encaminhou aos pênaltis. Na ‘loteria do futebol’, brilhou Everson que não só defendeu uma cobrança, como converteu a última — e classificatória — da noite.

