Luciano Acosta é aguardado no Fluminense para realizar exames e assinar contrato

A torcida do Fluminense vive um momento de alegria. Na Copa do Brasil, o time empatou com o Internacional e garantiu vaga nas quartas de final da competição. Nesta quinta-feira (7), os tricolores aguardam a chegada de Luciano Acosta, negociado com o FC Dallas, dos Estados Unidos. O jogador deve desembarcar no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e, em seguida, assinar contrato.

A diretoria do Tricolor Carioca já agiliza a documentação para contar com o reforço nas oitavas de final da Conmebol Sul-Americana, contra o América de Cali, da Colômbia. O clube precisa entregar todos os documentos referentes a Acosta até sexta-feira (8).

Aos 31 anos, Lucho Acosta, como é conhecido, já despertou o interesse de Corinthians e Atlético-MG. No entanto, o Fluminense se antecipou e fechou a contratação. Desde 2021, o argentino disputou 173 partidas, marcou 61 gols e deu 54 assistências. O valor da negociação gira em torno de US$ 4 milhões (cerca de R$ 22 milhões) por 100% dos direitos do atleta, que assinará vínculo por três temporadas.

O Fluminense segue vivo nas Copas do Brasil e Sul-Americana. Já no Brasileirão, faz até aqui uma campanha considerada modesta, ocupando a nona colocação, com 23 pontos.

