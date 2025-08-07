Torcida do Vasco esgota ingressos para decisão contra o CSA

A torcida do Vasco dará mais um exemplo de apoio incondicional ao time. Isso porque estão esgotados os ingressos para o jogo desta quinta-feira (7/8) contra o CSA, em São Januário, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Dessa forma, o Caldeirão irá ferver.

Mesmo com a péssima fase atual, com sete jogos sem saber o que é vencer, os torcedores compraram todos os ingressos de arquibancadas, social e setor VIP. As informações são do canal “A Hora do Vasco”.

É a primeira vez desde o clássico com o Botafogo, no dia 23 de fevereiro, que a torcida esgota os ingressos em São Januário. Tal partida valia pela 11ª e última rodada da Taça Guanabara e contou com triunfo do Vasco por 1 a 0 – gol de Vegetti.

Desde então, a torcida fez bonitas festas contra Santos, Puerto Cabello (VEN), Sport, Lanús (ARG), Fortaleza e Melgar (PER). No entanto, o clube não conseguiu vender todos os ingressos para os jogos em questão.

Após a volta do Mundial de Clubes, foram dois compromissos em São Januário: contra Grêmio e Independiente del Valle (EQU). Já vivendo crise, a torcida deu sinais de esgotamento ao não comparecer em grande número. Contra os equatorianos, aliás, o placar de ida contribui para o baixo público, já que o time voltou de Quito com uma goleada por 4 a 0 nas costas.

Vasco ou CSA: quem avança?

A partida contra o CSA – que começa às 20h (de Brasília) – vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Após 0 a 0 na ida, em Maceió (AL), novo empate leva a decisão para os pênaltis. Já se houver um vencedor no tempo normal, tal equipe avançará de fase, angariando cerca de R$ 3,6 milhões de premiação.

