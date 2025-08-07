CRB x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Nesta quinta-feira (7), CRB e Cruzeiro decidem uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, empate sem gols no Mineirão. Agora, quem vencer avança. Em caso de novo empate, a classificação será definida nos pênaltis. A partida começa às 21h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

A Voz do Esporte acompanha a partida, ao vivo, a partir de 19h30. Craque da locução esportiva, Christian Rafael narra. João Miguel Lotufo utilizará toda sua sabedoria nos comentários. Já as reportagens ficam com o intrépido Vanderlei Lima.

