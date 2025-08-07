InícioEsportes
Esportes

Veja quanto o Fluminense já faturou de premiação na campanha na Copa do Brasil

Fluminense segue vivo na busca pelo bicampeonato da Copa do Brasil

Fluminense segue vivo na busca pelo bicampeonato da Copa do Brasil - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense)
Fluminense segue vivo na busca pelo bicampeonato da Copa do Brasil - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Com o empate por 1 a 1 com o Internacional, no Maracanã, o Fluminense avançou às quartas de final da Copa do Brasil. Assim, o clube carioca já acumulou R$ 14,1 milhões em sua participação no torneio nacional. Assim, os comandados do técnico Renato Gaúcho agora aguardam o sorteio para conhecer o próximo adversário.

Nesse sentido, o Tricolor assegurou a classificação, pois havia vencido o Colorado por 2 a 1, em pleno Beira-Rio, na última semana. A vaga nas quartas trouxe ao clube a premiação de mais de R$ 4,7 milhões.

Vale lembrar que o Flu havia batido o recorde de premiações de sua história no Mundial de Clubes da Fifa, quando alcançou a marca de R$ 331,12 milhões.

Afinal, esses valores superam 2023, quando o Tricolor conquistou a Libertadores, ficou em sétimo no Brasileirão, caiu nas oitavas da Copa do Brasil e foi vice-campeão do Mundial. Na época, somou R$ 194 milhões.

Por fim, a equipe volta a campo no próximo sábado (9), às 21h (de Brasília), contra o Bahia, na Arena Fonte Nova. Em seguida, o elenco embarca para a Colômbia, onde enfrenta o América de Cali pelas oitavas da Sul-Americana. O duelo ocorre dia 12 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília), no Pascual Guerrero

Veja quanto o Fluminense recebeu por fase

1ª fase – R$ 1.543.500
2ª fase – R$ 1.874.250
3ª fase – R$ 2.315.250
Oitavas de final – R$ 3.638.250
Quartas de final – R$ 4.740.750

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 07/08/2025 13:38
    x