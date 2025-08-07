Veja quanto o Fluminense já faturou de premiação na campanha na Copa do Brasil

Com o empate por 1 a 1 com o Internacional, no Maracanã, o Fluminense avançou às quartas de final da Copa do Brasil. Assim, o clube carioca já acumulou R$ 14,1 milhões em sua participação no torneio nacional. Assim, os comandados do técnico Renato Gaúcho agora aguardam o sorteio para conhecer o próximo adversário.
Nesse sentido, o Tricolor assegurou a classificação, pois havia vencido o Colorado por 2 a 1, em pleno Beira-Rio, na última semana. A vaga nas quartas trouxe ao clube a premiação de mais de R$ 4,7 milhões.
Vale lembrar que o Flu havia batido o recorde de premiações de sua história no Mundial de Clubes da Fifa, quando alcançou a marca de R$ 331,12 milhões.
Afinal, esses valores superam 2023, quando o Tricolor conquistou a Libertadores, ficou em sétimo no Brasileirão, caiu nas oitavas da Copa do Brasil e foi vice-campeão do Mundial. Na época, somou R$ 194 milhões.
Por fim, a equipe volta a campo no próximo sábado (9), às 21h (de Brasília), contra o Bahia, na Arena Fonte Nova. Em seguida, o elenco embarca para a Colômbia, onde enfrenta o América de Cali pelas oitavas da Sul-Americana. O duelo ocorre dia 12 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília), no Pascual Guerrero
Veja quanto o Fluminense recebeu por fase
1ª fase – R$ 1.543.500
2ª fase – R$ 1.874.250
3ª fase – R$ 2.315.250
Oitavas de final – R$ 3.638.250
Quartas de final – R$ 4.740.750
