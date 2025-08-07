Internacional admite mau momento, mas mantém Roger no cargo até a Libertadores

A eliminação na Copa do Brasil não representará o fim da linha do trabalho de Roger Machado no Internacional. Na verdade, a prioridade da diretoria será recuperar a concentração do grupo. Afinal, a prioridade passa a ser as oitavas de final da Libertadores. Deste modo, há indícios que o limite para uma definição sobre a permanência ou saída do comandante passa a ser os duelos contra o Flamengo.

O vice-presidente José Olavo Bisol foi novamente o porta-voz da direção e comunicou que a gestão segue confiante no trabalho do treinador.

“Não pensamos em mudança, temos convicção no trabalho. Muito por estar sempre fazendo reflexão e autocrítica dentro do departamento. Temos liberdade com a comissão técnica seja na montagem do elenco. Confiamos no trabalho e que essa comissão e esses jogadores vão dar a volta por cima. Todos nós temos culpa da eliminação”, detalhou o dirigente.

Roger também frisou que a sua intenção não será pedir para deixar o cargo.

“Como não vou defender minha permanência? Claro que acredito que podemos mais. Ninguém está satisfeito com esse resultado e com essa desclassificação. Não há outro argumento do que se resignar e trabalhar mais e diferente, para que os bons momentos de jogadores que já ofereceram muito e passam por oscilação possam melhorar. Que possamos encontrar soluções estratégicas e coletivas. Tenho a confiança do grupo, é um grupo trabalhador”, argumentou o técnico.

Foco do Internacional muda para o Brasileirão

A queda na Copa do Brasil ocorreu após empate com o Fluminense, no Maracanã, na última quarta-feira (6). Os erros individuais dos volantes Thiago Maia e Ronaldo foram cruciais para a eliminação. O comandante confessou que as falhas foram primordiais para a saída do Colorado do torneio mata-mata e reconheceu sua responsabilidade. Inclusive, também admitiu que o fato de alguns jogadores terem entrado em má fase ao mesmo tempo também interferiram.

Na sequência, o grupo retorna a Porto Alegre, tem duas sessões de treino e viaja para o interior de São Paulo, nesta sexta-feira (8). Isso porque enfrenta o Bragantino pela 19ª rodada do Brasileirão, no próximo sábado (9). Este representa o último embate antes da disputa com o Flamengo pelas oitavas de final da Libertadores.

