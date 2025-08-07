Hulk detalha discussões com Wallace Yan durante Atlético e Flamengo

O Atlético-MG venceu o Flamengo nas penalidades máximas e eliminou o rival nas oitavas de final da Copa do Brasil. Entre os diversos embates ao longo dos dois jogos, um chamou bastante atenção: o desentendimento entre Wallace Yan e Hulk. Após o confronto, o atacante do Galo detalhou como foi o diálogo em campo.

No primeiro jogo, no Maracanã, uma leitura labial mostrou Hulk conversando com Filipe Luís sobre o jovem do Flamengo. O técnico respondeu que já havia conversado com o jogador sobre seu comportamento em campo. Agora, o próprio Hulk relatou como foi a troca de palavras.

VEJA: Flamengo tem mais derrotas do que vitórias na marca da cal desde 2019

“Na primeira discussão que tivemos, dentro de campo, pedi para ele ficar tranquilo. Falei: ‘Calma, velho’, porque ele estava xingando o Renzo Saravia e o Cuello. Ele virou pra mim e falou: ‘Vai tomar naquele canto’. Aí eu respondi: ‘Calma, que boquinha podre’. E ele repetiu: ‘Vai tomar naquele canto mesmo’. Então falei: ‘Cara, você é mal-educado'”, contou Hulk após a partida na Arena MRV.

Apesar do atrito, Hulk deixou claro que não guarda ressentimentos

“Não tenho nada contra. Tentei dizer que ele é um menino com muito talento. Às vezes, a imprensa alfineta um pouco. Cada um defende sua camisa. O que a gente tenta é aconselhar”, afirmou o camisa 7, relembrando o duelo no Maracanã, na semana passada.

Mesmo com os desentendimentos, Hulk elogiou a qualidade de Wallace Yan e projetou um futuro promissor para a joia do Flamengo. Nas penalidades, o jovem desperdiçou a cobrança pelo lado rubro-negro, enquanto o veterano converteu a sua.

“Ele ainda tem muito caminho pela frente, vai crescer e pode se tornar um grande jogador. Mas precisa manter a cabeça no lugar, senão pode acabar apagando o futebol dele”, concluiu Hulk.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook