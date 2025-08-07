Guilherme treina sem restrições e deve reforçar o Santos contra o Cruzeiro

O Santos deve contar com o retorno do atacante Guilherme para o duelo contra o Cruzeiro, no próximo domingo (10/8), às 18h30, no Mineirão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na manhã desta quinta-feira (07/8), o camisa 11 participou normalmente das atividades com o restante do elenco no CT Rei Pelé. Foi o segundo dia consecutivo de treinos sem restrições, após ser liberado pelo departamento médico do clube. Guilherme se recuperava de um problema no tornozelo direito e, agora, está à disposição do técnico Cleber Xavier.

Durante o treino, a comissão técnica do Santos comandou trabalhos técnicos e táticos, dando sequência à preparação para o confronto do fim de semana. A equipe ainda terá mais duas sessões antes da partida: uma nesta sexta-feira e outra no sábado, ambas pela manhã.

Por outro lado, o volante Willian Arão e o zagueiro João Basso seguem fora das atividades com bola. Afinal, eles continuam em tratamento com os profissionais da saúde do clube.

Assim, após o treino de sábado, a delegação santista embarca para Belo Horizonte, onde buscará encerrar o primeiro turno do Brasileirão com um bom resultado fora de casa.

