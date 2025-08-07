São Paulo registra tempo diferente da defesa de Ceni em nova camisa

A nova camisa comemorativa do São Paulo, lançada em homenagem aos 20 anos do título mundial de 2005, está gerando polêmica entre os torcedores. O motivo é a numeração “51:09” estampada na parte de trás do uniforme, que faz referência à histórica defesa de Rogério Ceni em cobrança de falta de Gerrard, na final contra o Liverpool.

O problema é que a defesa aconteceu aos 51 minutos e 49 segundos da partida. Desde o lançamento oficial, muitos torcedores apontaram a inconsistência entre o tempo exibido na camisa e o da transmissão da partida. Assim, a crítica é que o número estampado na camisa não corresponde ao exato momento da defesa, considerada uma das mais emblemáticas da carreira de Ceni.

Procurados pela imprensa, tanto o São Paulo quanto a fornecedora de material esportivo New Balance negaram que tenha havido erro. Segundo ambos, o tempo de 51:09 foi escolhido por representar o momento em que Gerrard pega a bola para cobrar a falta, não o momento da defesa em si. No entanto, vídeos da final mostram o jogador inglês já com a bola nas mãos aos 51:07. Isso alimentou ainda mais o debate nas redes sociais.

São Paulo e fornecedora descartam alterações

Apesar da controvérsia, o clube e a fornecedora não pretendem fazer alterações na camisa nem revisar a numeração. A justificativa está sendo baseada em critérios interpretativos.

“No alinhamento entre São Paulo e New Balance para a produção da peça, entendemos que o lance tem de ser interpretado como um todo. Desde a expectativa pela cobrança da falta e tudo que envolveu aquele momento (arrumar a barreira, o adversário preparar o chute), até o ápice com a épica defesa. Por isso, o critério adotado para a minutagem foi esse, com 51min09”, afirmou Eduardo Toni, diretor de marketing do São Paulo.

A New Balance reforçou a ideia de representar todo o contexto do lance, não apenas o segundo exato da defesa.

“Nosso critério para a escolha da minutagem da nova terceira camisa foi representar o lance por completo. Dada a sua grandeza e significado, quando um dos melhores jogadores do mundo se preparava para a cobrança, até a conclusão. […] E a torcida tem valorizado e apoiado a nossa iniciativa, tanto que esta camisa bateu um recorde dentro do nosso e-commerce, com o maior número de vendas nas primeiras 24 horas entre todos os lançamentos com o clube”, disse Renato Elias, gerente de marketing da marca.

Apesar das críticas, os números de vendas mostram um lançamento bem-sucedido. Afinal, segundo o São Paulo, a camisa vendeu 116% a mais nas primeiras 24 horas do que a terceira camisa de 2024.

