InícioEsportes
Esportes

São Paulo registra tempo diferente da defesa de Ceni em nova camisa

São Paulo registra tempo diferente da defesa de Ceni em nova camisa

São Paulo registra tempo diferente da defesa de Ceni em nova camisa - (crédito: Foto: Divulgação/São Paulo)
São Paulo registra tempo diferente da defesa de Ceni em nova camisa - (crédito: Foto: Divulgação/São Paulo)

A nova camisa comemorativa do São Paulo, lançada em homenagem aos 20 anos do título mundial de 2005, está gerando polêmica entre os torcedores. O motivo é a numeração “51:09” estampada na parte de trás do uniforme, que faz referência à histórica defesa de Rogério Ceni em cobrança de falta de Gerrard, na final contra o Liverpool.

O problema é que a defesa aconteceu aos 51 minutos e 49 segundos da partida. Desde o lançamento oficial, muitos torcedores apontaram a inconsistência entre o tempo exibido na camisa e o da transmissão da partida. Assim, a crítica é que o número estampado na camisa não corresponde ao exato momento da defesa, considerada uma das mais emblemáticas da carreira de Ceni.

Procurados pela imprensa, tanto o São Paulo quanto a fornecedora de material esportivo New Balance negaram que tenha havido erro. Segundo ambos, o tempo de 51:09 foi escolhido por representar o momento em que Gerrard pega a bola para cobrar a falta, não o momento da defesa em si. No entanto, vídeos da final mostram o jogador inglês já com a bola nas mãos aos 51:07. Isso alimentou ainda mais o debate nas redes sociais.

São Paulo e fornecedora descartam alterações

Apesar da controvérsia, o clube e a fornecedora não pretendem fazer alterações na camisa nem revisar a numeração. A justificativa está sendo baseada em critérios interpretativos.

“No alinhamento entre São Paulo e New Balance para a produção da peça, entendemos que o lance tem de ser interpretado como um todo. Desde a expectativa pela cobrança da falta e tudo que envolveu aquele momento (arrumar a barreira, o adversário preparar o chute), até o ápice com a épica defesa. Por isso, o critério adotado para a minutagem foi esse, com 51min09”, afirmou Eduardo Toni, diretor de marketing do São Paulo.

A New Balance reforçou a ideia de representar todo o contexto do lance, não apenas o segundo exato da defesa.

“Nosso critério para a escolha da minutagem da nova terceira camisa foi representar o lance por completo. Dada a sua grandeza e significado, quando um dos melhores jogadores do mundo se preparava para a cobrança, até a conclusão. […] E a torcida tem valorizado e apoiado a nossa iniciativa, tanto que esta camisa bateu um recorde dentro do nosso e-commerce, com o maior número de vendas nas primeiras 24 horas entre todos os lançamentos com o clube”, disse Renato Elias, gerente de marketing da marca.

Apesar das críticas, os números de vendas mostram um lançamento bem-sucedido. Afinal, segundo o São Paulo, a camisa vendeu 116% a mais nas primeiras 24 horas do que a terceira camisa de 2024.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 07/08/2025 14:29
    x