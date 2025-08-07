Canobbio dedica vaga a preparador físico e cita fim da seca de gols: ‘Sempre bom marcar’

Autor do gol no empate por 1 a 1 com o Internacional, Canobbio falou sobre a classificação do Fluminense, no Maracanã, para as quartas de final da Copa do Brasil. Assim, o uruguaio dedicou a atuação para o preparador físico, Diego Arantes, que morreu aos 38 anos depois de lutar contra um câncer.

“Sempre bom marcar. Mas depois que eu fiz o gol, sete minutos depois, fraturei o rosto. Depois saí e não consegui jogar. O jogo contra o Borussia, jogo grande também lá (no Mundial), competição diferente. Aí voltar, tentar trabalhar um pouco a mente, porque meu companheiro estava em um ritmo muito alto. E isso foi bom para mim. Trabalhar dia a dia com ele. Consegui pegar o ritmo de novo, porque se ele estava jogando, estava tentando voltar o ritmo”, disse.

“Lá dentro, uma família no CT que sentiu a perda do Diegão. E hoje o jogo foi por ele. O esforço de hoje de tudo foi por ele, pela família também. Mandar um abraço muito grande também para a família dele. A classificação de hoje foi para ele”, completou o jogador.

Fim da seca de gols e determinação

Mesmo ao passar por um período sem balançar a rede (desde o duelo com o Atlético-MG, em maio), o atacante não se abalou e seguiu se dedicando nos treinamentos. Além disso, mostrou oportunismo contra o Colorado depois do erro de Ronaldo e muito empenho na recomposição para conter os avanços dos adversários pelo lado.

“Tenho uma frase que o treinador Renato fala: ela (a bola) chega, seja redonda, oval, tem que estar preparado. Everaldo brigou, como sempre faz, o trabalho dele é muito bom, brigando por todas as bolas. E chegou, acreditei na briga dele, ficou na boa de mim, com confiança e determinação, foi um gol bonito, mas ainda falta mais, estou trabalhando para isso, com muita tranquilidade e vou continuar pelo mesmo caminho”, concluiu.

