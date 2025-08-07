Eliminação na Copa do Brasil fará Flamengo reforçar foco no Brasileirão

Flamengo perde nos pênaltis para o Atlético e está eliminado da Copa do Brasil - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

A eliminação para o Atlético nas oitavas de final da Copa do Brasil fará o Flamengo, bem ou mal, “reforçar” o foco no Brasileirão (e também na Libertadores). O Rubro-Negro, inclusive, é o líder da competição nacional, com 37 pontos em 17 partidas. Aliás, a equipe comandada por Filipe Luís irá encarar o Mirassol neste sábado (9), às 18h30, no Maracanã.

Copa do Brasil, o plano C

Vale lembrar que a diretoria do Flamengo, embora nunca tenha falado abertamente, tratou a Copa do Brasil sempre como “plano C” da temporada. A ideia era jogar para vencer e dar o seu melhor, mas, em caso de fazer escolhas, priorizaria o torneio de pontos corridos e a competição continental.

O Flamengo, claro, levou a Copa do Brasil a sério. Tanto que foi eliminado apenas nos pênaltis. Por outro lado, o Rubro-Negro poupou titulares em todos os quatro jogos da competição, indicando suas preferências. Portanto, o planejamento do Flamengo em 2025 segue o mesmo após a queda para o Atlético.

A eliminação na Copa do Brasil permitirá ao técnico Filipe Luís ter, em breve, semanas cheias de treino, o que não acontece desde o início de junho. Além disso, o Rubro-Negro sofrerá menos com desgastes e lesões, fatores que sempre atrapalham na caminhada.

Foco no Brasileirão: entenda

O Flamengo, inclusive, não é campeão brasileiro desde 2020. No entanto, o título ficou um tanto quanto “manchado”, afinal, o Fla perdeu o último jogo, e a torcida teve que comemorar timidamente por conta da pandemia da Covid-19. Desde então, o Rubro-Negro enfileirou títulos, incluindo duas Copas do Brasil e uma Libertadores, mas o principal título nacional está em falta no currículo recente do elenco.

Inclusive, a diretoria revelou no início do ano que a premiação ao elenco em caso de título brasileiro seria maior do que em caso de conquista da Copa do Brasil. Mesmo com a CBF dando uma premiação maior ao mata-mata.

A diretoria entende ainda que priorizar um competição mata-mata é arriscado pelo fato de que uma atuação ruim, uma bola na trave, um cartão vermelho, pode colocar tudo a perder. Já em pontos corridos, ainda mais com um elenco da qualidade do Flamengo (para muitos, o melhor do Brasil), uma noite ruim logo se compensa com outra boa atuação.

