InícioEsportes
Esportes

Ronaldo admite falha em eliminação do Internacional, mas frisa: ???Não me abaterá???

Erro crucial em queda do Internacional na Copa do Brasil deve tirar espaço de Ronaldo

Erro crucial em queda do Internacional na Copa do Brasil deve tirar espaço de Ronaldo - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional)
Erro crucial em queda do Internacional na Copa do Brasil deve tirar espaço de Ronaldo - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

O empate do Inter com o Fluminense, nas oitavas de final da Copa do Brasil, simbolizou a queda dos gaúchos no torneio. O resultado foi decepcionante principalmente para o meio-campista Ronaldo. O jogador até começou como reserva, mas teve a chance de entrar em campo aos 17 minutos do primeiro tempo. Richard teve um choque de cabeça e precisou de substituição. Contudo, o camisa 16 não conseguiu aproveitar a oportunidade.

Afinal, Ronaldo cometeu a falha que originou o gol do Fluminense no início da segunda etapa. O volante tentava passe para Vitão, mas demonstrou dificuldade com a bola e o lance originou o gol de Canobbio.

O camisa 16 do Internacional não fugiu em dar entrevista, confessou que errou na jogada e garantiu que não faltará dedicação. No caso, tanto pelo momento individual como coletivo da equipe.

“Pedir desculpas para a torcida, não conseguimos classificar. A gente estava bem no jogo e acabou acontecendo o lance, assumo total responsabilidade. Já passei por momentos muito difíceis na carreira e na vida. Não será isso que vai me abalar. Pedir desculpas e trabalhar. É a única saída”, relatou o meio-campista.

“Foi um lance rápido, o passe saiu um pouquinho do meu alcance, perdi o timing. Depois tentei chutar. A bola rola e não tem como você ficar pensando. Joga e esquece, mas quando sai é complicado. Você sabe do erro, mas faz parte. Jamais quis errar, mas aconteceu e darei a volta por cima. Vou trabalhar e dar o meu máximo. Temos mais competições e seguiremos”, complementou.

Com a urgência do Colorado em tentar reverter a desvantagem, Ronaldo foi escolhido pelo técnico Roger Machado para dar lugar ao atacante Ricardo Mathias aos 12 minutos do segundo tempo. Com isso, o volante precisará convencer o comandante que merece novas chances e, caso isso ocorra, ganhar a aprovação da torcida.

Foco do Inter muda para o Brasileirão

O Inter retornou a Porto Alegre e terá duas sessões de treino e viaja para o interior de São Paulo, nesta sexta-feira (8). Isso porque enfrenta o Bragantino pela 19ª rodada do Brasileirão, no próximo sábado (9). Este representa o último embate antes da disputa com o Flamengo pelas oitavas de final da Libertadores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 07/08/2025 15:40
    x