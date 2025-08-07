MC Poze rebate provocação de vascaíno após eliminação do Flamengo; vídeo

A queda do Flamengo para o Atlético-MG nas oitavas de final da Copa do Brasil rendeu um vídeo irônico nas redes sociais de MC Poze do Rodo. Motivado pela provocação de um vascaíno à eliminação rival nos pênaltis, o funkeiro decidiu produzir um conteúdo debochado para retratar a disparidade atual entre o Rubro-Negro e o Cruz-Maltino — que encara o CSA nesta quinta-feira (07).

Tudo começou quando Poze compartilhou o vídeo de um vascaíno alucinado com a eliminação rival, nos pênaltis para o Atlético-MG. O cruz-maltino aparece ironizando o jovem Wallace Yan, que desperdiçou a última cobrança rubro-negra, e debochando dos torcedores flamenguistas. O funkeiro, então, retrucou em tom sarcástico.

“Boa noite, pessoal! Estou calminho, mas que palhaçada é essa, cara? Palhaçada é essa desse garoto? Comemorando o quê? A única coisa que vocês comemoram? Que show da Xuxa e do Roberto Carlos é esse, gente? Você não comemora um título há quanto tempo, menor? Para comemorar assim, desse jeito. Torcer para o Vasco é isso aí, torcer só quando o Flamengo perde”, rebateu.

SIMPLESMENTE MC POZE RESPONDENDO O VASCAÍNO EMOCIONADO APÓS COMEMORAR A ELIMINAÇÃO DO FLAMENGO pic.twitter.com/YPZQuvOGQu — FLADOIDOS (@fladoidos) August 7, 2025

Disparidade entre Flamengo e Vasco

Minutos após a primeira postagem, nos stories, o artista retornou às redes sociais com uma nova provocação aos rivais. Desta vez, porém, com foco na distância entre as equipes no contexto atual do futebol brasileiro.

“Sabe o eco que faz quando alguém está longe? Nem isso eles estão ouvindo mais da gente”, ironizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poze Do Rodo ???? (@pozevidalouca)

O Cruz-Maltino ainda está vivo em busca da classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Para isso, precisará superar o CSA na noite desta quinta-feira (07), às 20h, em São Januário. Caso as equipes não saiam do empate, visto que o duelo de ida terminou sem gols, a decisão será nos pênaltis.

Derrota nos pênaltis selou a eliminação

O Rubro-Negro fez o dever de casa no tempo regulamentar e venceu o Atlético-MG com gol de Cebolinha, mas não foi o suficiente. A vitória por um tento de diferença levava a decisão aos pênaltis, e a noite teve o brilho de Ederson. O goleiro atleticano não só defendeu a cobrança de Samuel Lino como converteu a de classificação mineira às quartas de final.

Além de Samuel Lino, o jovem Wallace Yan, envolvido em polêmicas no decorrer da semana, também desperdiçou sua cobrança. A dupla inclusive se desculpou com torcedores após a eliminação precoce no torneio.

“A vida me ensinou a dar volta por cima, ver que após a tempestade o sol brilha, que a dor não dura para sempre. É só acreditar. Peço desculpas à Nação e farei de tudo pra dar a alegria que vocês merecem!”, escreveu o jovem.

Próximos compromissos

A eliminação ampliou as críticas sobre o desempenho recente da equipe comandada por Filipe Luís, que agora lida com a pressão por resultados. O clube agora volta suas atenções ao Campeonato Brasileiro, no qual figura na liderança, e enfrentará o Mirassol no próximo sábado (09), às 18h30, no Maracanã.

