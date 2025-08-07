Zagueiro do Barcelona acerta com Al-Nassr, da Arábia Saudita

Em meio ao último mês de janela de transferências, o Barcelona perderá um titular do seu sistema defensivo. Afinal, Iñigo Martínez acertou com o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, para a temporada 2025/26, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista em mercado no futebol europeu. A transferência será sem custos, e o jogador assinará contrato até junho de 2027.

Titular da equipe catalã, o zagueiro perdeu os últimos dois jogos da pré-temporada da turnê pelo Japão e Coreia por conta de uma fadiga muscular.

Além disso, esta transação pode facilitar o clube nesta janela. Isso porque o Barcelona ganhará espaço no elenco para registrar alguns jogadores e vai liberar cerca de 14 milhões de euros aos seus cofres.

Iñigo Martínez chegou ao clube em julho de 2023. Na época, o defensor acertou sem a necessidade de pagamento de multa rescisória, visto que ficou livre depois da passagem pelo Athletic Bilbao.

Por fim, na última temporada, sob o comando de Hansi Flick, o jogador foi titular em 32 partidas, marcando três gols e mantendo uma média de 87% de precisão nos passes, de acordo com o jornal Marca.

