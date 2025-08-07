Botafogo busca a contratação do atacante Chris Ramos, do Cádiz

Apesar do imbróglio que passa a SAF do Botafogo, o clube segue ativo no mercado para reforçar seu elenco. Assim, o Alvinegro está em negociação avançada para ter o atacante espanhol Chris Ramos, de 28 anos, que atualmente pertence ao Cádiz-ESP. A situação está bem encaminhada para a chegada do atleta por 3,5 milhões de euros (R$ 22,2 milhões) na cotação atual. A informação é do portal “ge”.

Internamente, existe um otimismo para que o Glorioso consiga concluir o negócio em breve. O clube busca reforçar o sistema ofensivo, que perdeu Igor Jesus, que assinou com o Nottingham Forest, da Inglaterra.

Dessa forma, o espanhol é centroavante de origem, porém tem a versatilidade para atuar como ponta. Ele está há três temporadas no Cádiz, também da Espanha, que disputa a segunda divisão.

Na última temporada, Ramos esteve em campo em 38 oportunidade, com 10 gols e uma assistência. O Botafogo identificou a necessidade de ter mais opções no ataque e tentou Rafa Mir e Mehdi Taremi antes de chegar ao nome do espanhol.

Por fim, caso o negócio tenha um desfecho positivo, o jogador se juntará a Arthur Cabral e Mastriani como opções de centroavantes para Davide Ancelotti.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.