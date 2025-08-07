CBF divulga áudio de Palmeiras x Corinthians

A CBF divulgou nesta quinta-feira (7) os áudios do VAR no lance da expulsão de Aníbal Moreno no clássico Palmeiras x Corinthians, na última quarta-feira (6), pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O volante argentino recebeu cartão vermelho direto após dar uma cabeçada em José Martínez aos 14 minutos do primeiro tempo.
A expulsão prematura complicou ainda mais a situação do Palmeiras, que empatava por 0 a 0, mas já tinha perdido a ida por 1 a 0. Como o Timão fez 2 a 0 no jogo de volta, em pleno Allianz Parque, avançou às quartas de final da Copa do Brasil.
– Me dá quatro melhores imagens sobre essa cabeçada. Vou sugerir uma revisão para possível cartão vermelho. Daronco, sugiro revisão para possível cartão vermelho – diz Caio Max Augusto Vieira, o árbitro de vídeo, para o árbitro principal, Anderson Daronco.
– O jogador de verde atinge com uma cabeçada o rosto de seu adversário fora da disputa, uma conduta violenta – completa Max.
– Ok. A bola estava em jogo ou fora de jogo? – questiona Daronco.
– Foi antes da bola ser posta em jogo – responde Caio Max Augusto Vieia.
– Ok. Para mim, o jogador número 5 dá uma cabeçada e a bola estava fora de jogo. Escanteio e cartão vermelho para o jogador do Palmeiras – declara.
Foco no Brasileirão e na Libertadores
Assim, o Palmeiras chega à terceira eliminação na temporada. Antes, vale lembrar, foi vice no Paulistão e perdeu a Copa do Mundo de Clubes. Dessa forma, o time comandado por Abel Ferreira já virou a chave e foca agora em terminar 2025 com os títulos do Brasileirão e da Libertadores.
O Palmeiras, aliás, já volta a campo neste domingo (10), recebendo o Ceará pela 19ª rodada, a última do primeiro turno do Brasileirão. O Verdão encontra-se em terceiro lugar, com 33 pontos, a quatro dos líderes Flamengo e Cruzeiro. O time paulista, no entanto, tem apenas 16 jogos, contra 17 do Fla e 18 da Raposa.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.