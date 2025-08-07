PSG acerta com goleiro de olho em possível saída de Donnarumma

Lucas Chevalier em ação com a camisa do Lille - (crédito: Foto: Christof Koepsel/Getty Images)

O PSG já se antecipou a uma possível saída de Gianluigi Donnarumma e acertou a contratação de um novo goleiro. De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Fabrizio Romano, nesta quinta-feira (7), o clube fechou com Lucas Chevalier, do Lille, que vai assinar contrato por cinco temporadas.

A transferência deve custar cerca de 40 milhões de euros (R$ 256 milhões), e o jogador passará por exames médicos ainda nesta semana.

Revelado pelo Lille, Chevalier, de 23 anos, teve uma rápida passagem por empréstimo pelo Valenciennes em 2021/22. Voltou no ano seguinte, assumiu a titularidade e se firmou como dono da posição. Ao todo, disputou 127 partidas pelo time principal do Lille.

No PSG, ele chega para disputar vaga com Donnarumma sob o comando de Luis Enrique.

