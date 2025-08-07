Sem sustos, Fluminense vence Brasil Farroupilha e avança na Copa do Brasil feminina

Jogando em Moça Bonita, o Fluminense não tomou conhecimento do Brasil de Farroupilha (RS), em jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil feminina. Com gols de Keké, Raquel e Gislaine, o Tricolor fez 3 a 0 e eliminou o time gaúcho, garantindo vaga nas oitavas de final logo na estreia do técnico Saulo Silva.

A partida representava, aliás, a estreia também do próprio Fluminense no certame. Afinal, os times que disputam a Série A do Brasileirão feminino entram direto na terceira fase. Já o time farroupilha está desde o início: antes de cair para o Fluminense, vencera o Toledo (3 a 1) e Itacoatiara (2 a 1) nas fases iniciais.

Fluminense faz 3 a 0 sem sustos

Dessa forma, o Fluminense não demorou a abrir o placar. Após sequências de cruzamento, a bola ficou com Keké, que, de primeira, mandou para o fundo do barbante, logo aos 8′. Depois, aos 38′, após boa jogada trabalhada, Raquel se antecipou às zagueiras adversárias para complementar cruzamento da direita: 2 a 0.

Ainda houve tempo para a zagueira Gislaine, de cabeça, fazer 3 a 0, no último lance da etapa inicial – aos 45+4′. No segundo tempo, coube ao Flu administrar o resultado, garantindo, assim, vaga nas oitavas de final. Agora, as tricolores aguardam pelo sorteio da CBF para saber quem enfrentam na próxima fase.

Confira os jogos da terceira fase da Copa do Brasil

6/8 (Quarta-feira)

Avaí Kindermann 0 x 4 Palmeiras

Bahia 1 x 0 Grêmio

Coritiba 1 x 5 Ferroviária

Flamengo 6 x 0 Operário-GV

Pinda Ferroviária 1 (2) x (4) 1 Realidade Jovem

Real Brasília 0 x 2 Atlético-MG

Cruzeiro 1 (2) x (4) 1 Corinthians

Inter 3 x 1 3B Amazônia

Vasco 1 x 3 São Paulo

Mixto 1 x 3 Vitória

7/8 (Quinta-feira)

América-MG 1 x 0 Santos

Fluminense 3 x 0 Brasil de Farroupilha

