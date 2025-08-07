Lino desabafa após eliminação do Flamengo: ‘Trabalhar mais’

O atacante Samuel Lino usou as redes sociais para desabafar sobre a eliminação do Flamengo para o Atlético nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Rubro-Negro até venceu por 1 a 0, mas caiu nos pênaltis, com o camisa 26 perdendo uma das penalidades.

“Trabalhar muito mais. Não era assim que eu queria que essa noite terminasse, ainda mais com o apoio tão grande da Nação longe de casa. Espero muito em breve poder retribuir à altura o carinho impressionante que recebi nesses primeiros dias como jogador do Flamengo. Vocês só merecem o melhor”, publicou Lino no Instagram.

Após a eliminação, o Flamengo vira o foco para o Campeonato Brasileiro e também para a Libertadores. Inclusive, o Rubro-Negro é o líder da competição nacional, com 37 pontos em 17 partidas. O Fla é seguido de perto por Cruzeiro (37), Palmeiras (33) e o Bahia (29). O trio, porém, tem 18, 16 e 16 jogos, respectivamente.

Aliás, a equipe de Samuel Lino irá encarar o Mirassol neste sábado (9), às 18h30, no Maracanã. Portanto, uma vitória carioca e uma derrota do Palmeiras dá ao Flamengo o título sombólico do primeiro turno da competição. Já na quarta-feira (13), o Rubro-Negro recebe o Internacional pela ida das oitavas de final da Libertadores.

