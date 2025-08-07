São Paulo envia ofício à CBF com críticas à arbitragem de jogo contra o Athletico

São Paulo foi eliminado pelo Athletico-PR nas oitavas da Copa do Brasil - (crédito: Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

O São Paulo enviou, nesta quinta-feira (7), um ofício à CBF para contestar as decisões do árbitro Felipe Fernandes de Lima na eliminação para o Athletico-PR da Copa do Brasil. Em Curitiba, a equipe perdeu para o Furacão por 1 a 0 no tempo normal e por 3 a 0 nos pênaltis.

Nesse sentido, o clube paulista reclama da expulsão de Rafael. Isso porque o goleiro recebeu um cartão vermelho por falta em Viveros, no início da partida na Ligga Arena.

O intuito do Tricolor é ter acesso ao áudio da análise do lance pelo VAR. Afinal, o clube alega que o profissional teve um critério desigual na aplicação de sanções disciplinares. Uma delas no cartão amarelo de Bobadilla e nos acréscimo do segundo tempo, quatro, no total.

No tempo normal, o São Paulo perdeu por 1 a 0 para o Athletico, no jogo de volta. Com a igualdade na soma dos resultados, a definição foi para as penalidades máximas.

No entanto, os comandados do técnico Hernán Crespo desperdiçaram três cobranças e deram adeus à competição. Sabino, Tapia e Jandrei não conseguiram estufar a rede.

Por fim, com a eliminação, o São Paulo agora foca nas oitavas de final da Libertadores, contra o Atlético Nacional, e na sequência do Campeonato Brasileiro.

