Técnico multicampeão com o PSG adere treino diferente durante as férias

Técnico multivitorioso pelo PSG, Luis Enrique aproveita seus últimos momentos de férias antes começo da temporada europeia. O profissional também mostra estar preocupado com a sua saúde. O jornal espanhol “Marca” tornou público, nesta quinta-feira (7), a prática de um treino diferente do treinador.

No registro, o comandante do Real Madrid adotou um treino que tem origem no crossfit e se chama Sledgehammer Tire Training. A atividade baseia-se em acertar um pneu com uma espécie de martelo. Os objetivos deste treinamento são melhorar a força, resistência e explosão muscular.

Na próxima temporada, o técnico Luis Enrique terá a difícil missão de pelo menos igualar a tríplice coroa com o PSG. Isso porque, na anterior, ele conquistou o Campeonato Francês, a Supercopa e a Copa da França, além da Liga dos Campeões. Assim, o desempenho de destaque lhe rendeu a indicação para levar o troféu Cruyff, concedido ao melhor treinador da temporada na premiação da Bola de Ouro.

Técnico do PSG na mira da Fifa

O comandante, aliás, tornou-se alvo da Fifa depois da derrota do Paris Saint-Germain para o Chelsea, na decisão do Mundial de Clubes. Afinal, Luis Enrique envolveu-se em uma confusão com o atacante brasileiro João Pedro durante a comemoração do título da equipe inglesa.

Na oportunidade, o espanhol agrediu João Pedro e pode receber três jogos de suspensão como punição da Fifa. Por outro lado, caso a punição não se converta em suspensão em jogos, o treinador pode receber uma multa por causa do tumulto. De acordo com os jornais “Marca” e “Mundo Deportivo”, ambos da Espanha, a pena não seria transferida para outras competições nacionais ou continentais.

