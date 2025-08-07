InícioEsportes
Everson, do Atlético, relembra embate com Rossi: ‘Briga mental’

Everson é um dos maiores ídolos da história do Atlético - (crédito: Foto: Divulgação)
Herói do Atlético na classificação na Copa do Brasil, o goleiro Everson comentou sobre o duelo com Rossi, arqueiro do Flamengo. Ambos estiveram frente à frente no pênalti que garantiu a vaga atleticana para as quartas de final da competição.

Everson, inclusive, relembrou outro duelo da dupla. Foi em 2021, quando Rossi ainda estava no Boca Juniors. O duelo foi válido pelas oitavas de final da Libertadores, no Mineirão. Após dois empates em 0 a 0, a vaga foi decidida nas penalidades. Everton pegou dois e marcou o último da série.

“Ele é um grande pegador de pênalti. A gente estava nessa briga mental. Ele foi o goleiro que bati o pênalti em 2021, na classificação diante do Boca. Aquele é o jogo mais importante meu com a camisa do Galo. Foi um momento difícil. Já tinha feito um gol nele. Então, vem o jogo mental, se ele vai fazer igual fez em 2021. Ele também, com toda certeza, viu que bati o pênalti da Sula. Naquele canto que acabei repetindo. E acabei podendo sair vencedor”, comentou Rossi, em entrevista ao “Sportv”.

Everson, por sinal, comentou ainda sobre os dias que antecederam a classificação e os três jogos recentes contra o Flamengo. O Atlético, vale lembrar, conviveu com salários atrasados.

“Foram dias conturbados. Procurei ajudar o clube internamente. Sabíamos que era um momento delicado. Tivemos uma conversa com o Menin (dono da SAF) bem produtiva e resolvemos internamente. Como uma das lideranças, procurei ajudar para resolvermos essas pendências que, agora, estão resolvidas”, concluiu Everson.
Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 07/08/2025 17:43
