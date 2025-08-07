Luciano Acosta desembarca no Rio para assinar com o Fluminense

Luciano Acosta é o novo reforço do Fluminense para a sequência da temporada - (crédito: Foto: Jeff Dean/Getty Images)

Encaminhado com o Fluminense, Luciano Acosta, que defendia as cores do FC Dallas, dos Estados Unidos, desembarcou no Rio de Janeiro, na tarde desta quinta-feira (7). Assim, o jogador passará por exames médicos antes de assinar, de forma oficial, com o clube por três temporadas. A transação gira em torno de US$ 4 milhões de dólares (cerca de R$ 22 milhões) por 100% dos direitos do atleta.

“É um desafio muito grande minha carreira. Uma equipe gigante como o Fluminense e estou pronto para começar. Estou pronto para jogar. Estou muito feliz de estar aqui, começar essa nova etapa”, disse em sua chegada.

Além disso, o Tricolor tenta agilizar o processo para inscrever o jogador para as oitavas de final da Sul-Americana, diante do América de Cali, da Colômbia. Para que consiga efetuar a inscrição, o clube deve apresentar a documentação ara a entidade até esta sexta-feira (8). Aos 31 anos, Lucho Acosta, como é conhecido, já despertou o interesse de Corinthians e Atlético-MG. No entanto, o Fluminense se antecipou e fechou a contratação. Desde 2021, o argentino disputou 173 partidas, marcou 61 gols e deu 54 assistências. O meio-campista chega para qualificar o setor de criação, ainda mais depois da venda de Jhon Arias para o Wolverhampton, da Inglaterra.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.