Cantor revela bastidor de Vini Jr com mulher misteriosa e reacende rumores sobre Virginia

Anderson Neiff revelou bastidores do aniversário de Vini Jr., em julho, no Rio de Janeiro

Anderson Neiff revelou bastidores do aniversário de Vini Jr., em julho, no Rio de Janeiro - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)
O cantor Anderson Neiff transformou um trecho de sua participação no ‘PodPah’ em palco de mais especulações sobre a vida amorosa de Vini Jr. Em tom descontraído, porém sugestivo, ele descreveu a chegada de uma convidada cuja presença teria mexido com o atacante do Real Madrid em sua festa de aniversário, no Rio. O artista manteve a descrição, mas denominou a moça como “luz” — instigando ainda mais teorias sobre sua identidade.

“Chegou a Luz. Deslumbrante, bicho. Toda luz. Ai chegou a parte do melhor jogador do mundo entrar em campo… Não sei se entrou. Mas ficou só aqui ó, com apertadinhas e cheirinho no cangote. Eu ainda disse: ‘O homem vai fazer gol hoje'”, contou.

Ainda no mesmo tom, deu a entender que a festa “tinha rendido” e “dado o que falar” — exceto por ele, que “não ficou com ninguém”. A última pista voltou-se à mulher quando reiterou o brilho da convidada misteriosa: “Ih, muita luz”.

Interações entre Vini Jr. e Virgínia

A fala de Neiff intensificou os comentários sobre uma possível aproximação entre Vinicius Jr. e Virginia Fonseca, dos nomes mais citados do evento. À época da festa, em julho, a colunista Fábia Oliveira inclusive chegou a noticiar que a influencer permaneceu junto ao jogador em uma área reserva da pérgola da piscina por parte do evento. Segundo fontes, o clima era de intimidade entre eles.

@kimrjoficial Vinicius Júnior ficou com a Virgínia? Será? ???? #neymar #vinijr #virginia #mulherdepreso???????????????? ? SARAVIA FUNK (Ultra Slowed) – RD12 & Dj Funks & DJ DYLANFK

Nas redes sociais, interações entre os dois já vinham chamando atenção antes mesmo da festa. Curtidas mútuas e coincidências de localização reforçaram alguns dos indícios apontados pelos seguidores mais atentos da dupla. Dias após a festa, por exemplo, a Virginia publicou fotos no Beach Club Cloud 22, da Dolce & Gabbana, em Dubai, e contou com o like do astro.

Contudo, vale pontuar que bem como Virginia Fonseca, o atacante também teve seu nome ligado a de outras mulheres nesse ínterim.

Proibição de celulares impediu registros

Como as celebrações do atleta seguiram sob rígido controle de privacidade, não há registros que indiquem o possível affair. Organizadores recolheram os celulares dos convidados logo na entrada e o uso só esteve liberado para o aniversariante ou familiares.

A primeira parte do evento ocorreu no dia 19 de julho com tema all black, reunindo atrações como Ludmilla, L7nnon, Oruam, Orochi e Travis Scott. No domingo (20), o espaço foi transformado no “Parque Vini World” e contou com apresentação de Ivete Sangalo, além de uma homenagem à Preta Gil. O cantor Nattanzinho encerrou a noite.

Outros nomes circularam nos bastidores

Vinicius Júnior também teve seu nome ligado ao de outras mulheres que marcaram presença na festa. A modelo espanhola Victoria Ruiz, por exemplo, passou a ser apontada como affair do atleta após aparições no setor reservado do Santiago Bernabéu. Mas, de acordo com o Extra, também há rumores de casos com outras influenciadoras como Amanda Souza, Bianca Dubeux e Yasmim Massouh.

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 07/08/2025 18:43
