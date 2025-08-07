Cantor revela bastidor de Vini Jr com mulher misteriosa e reacende rumores sobre Virginia

O cantor Anderson Neiff transformou um trecho de sua participação no ‘PodPah’ em palco de mais especulações sobre a vida amorosa de Vini Jr. Em tom descontraído, porém sugestivo, ele descreveu a chegada de uma convidada cuja presença teria mexido com o atacante do Real Madrid em sua festa de aniversário, no Rio. O artista manteve a descrição, mas denominou a moça como “luz” — instigando ainda mais teorias sobre sua identidade.

“Chegou a Luz. Deslumbrante, bicho. Toda luz. Ai chegou a parte do melhor jogador do mundo entrar em campo… Não sei se entrou. Mas ficou só aqui ó, com apertadinhas e cheirinho no cangote. Eu ainda disse: ‘O homem vai fazer gol hoje'”, contou.

Ainda no mesmo tom, deu a entender que a festa “tinha rendido” e “dado o que falar” — exceto por ele, que “não ficou com ninguém”. A última pista voltou-se à mulher quando reiterou o brilho da convidada misteriosa: “Ih, muita luz”.

Interações entre Vini Jr. e Virgínia

A fala de Neiff intensificou os comentários sobre uma possível aproximação entre Vinicius Jr. e Virginia Fonseca, dos nomes mais citados do evento. À época da festa, em julho, a colunista Fábia Oliveira inclusive chegou a noticiar que a influencer permaneceu junto ao jogador em uma área reserva da pérgola da piscina por parte do evento. Segundo fontes, o clima era de intimidade entre eles.

@kimrjoficial Vinicius Júnior ficou com a Virgínia? Será? ???? #neymar #vinijr #virginia #mulherdepreso???????????????? ? SARAVIA FUNK (Ultra Slowed) – RD12 & Dj Funks & DJ DYLANFK

Nas redes sociais, interações entre os dois já vinham chamando atenção antes mesmo da festa. Curtidas mútuas e coincidências de localização reforçaram alguns dos indícios apontados pelos seguidores mais atentos da dupla. Dias após a festa, por exemplo, a Virginia publicou fotos no Beach Club Cloud 22, da Dolce & Gabbana, em Dubai, e contou com o like do astro.

Contudo, vale pontuar que bem como Virginia Fonseca, o atacante também teve seu nome ligado a de outras mulheres nesse ínterim.

Proibição de celulares impediu registros

Como as celebrações do atleta seguiram sob rígido controle de privacidade, não há registros que indiquem o possível affair. Organizadores recolheram os celulares dos convidados logo na entrada e o uso só esteve liberado para o aniversariante ou familiares.

A primeira parte do evento ocorreu no dia 19 de julho com tema all black, reunindo atrações como Ludmilla, L7nnon, Oruam, Orochi e Travis Scott. No domingo (20), o espaço foi transformado no “Parque Vini World” e contou com apresentação de Ivete Sangalo, além de uma homenagem à Preta Gil. O cantor Nattanzinho encerrou a noite.

Outros nomes circularam nos bastidores

Vinicius Júnior também teve seu nome ligado ao de outras mulheres que marcaram presença na festa. A modelo espanhola Victoria Ruiz, por exemplo, passou a ser apontada como affair do atleta após aparições no setor reservado do Santiago Bernabéu. Mas, de acordo com o Extra, também há rumores de casos com outras influenciadoras como Amanda Souza, Bianca Dubeux e Yasmim Massouh.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.